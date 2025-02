Anette Michel revela los desafíos de ser madrastra: “No eres la mamá; debes ganarte el respeto”

Anette Michel, reconocida actriz y conductora mexicana, lleva más de 15 años casada con Gregorio Jiménez, con quien tiene un hijo. Sin embargo, su experiencia familiar va más allá de la maternidad biológica, ya que también asumió el rol de madrastra durante tres años.

En una reciente entrevista en el programa “Qué buena hora”, conducido por Michelle Vieth, Nicola Porcella y Omar Fierro, Anette compartió los desafíos y aprendizajes de esta etapa de su vida.

Durante la conversación, abordaron el significado de ser madrastra, y Michel habló abiertamente sobre las complejidades de asumir ese rol sin invadir el lugar de la madre biológica. La actriz enfatizó que la clave está en comprender cuál es su papel y ganarse el respeto del niño.

“No eres la mamá": La importancia de encontrar el equilibrio según Anette Michel

Anette Michel fue clara al señalar que ser madrastra implica entender y respetar los límites: “Creo que te tienes que ganar el respeto y además entender muy bien tu lugar, no eres la mamá. Entonces, tienes que jugar el rol que te corresponde y ganarte evidentemente a la personita”, explicó.

Para la actriz, uno de los mayores retos es asumir su papel sin tratar de ocupar el lugar de la madre biológica. En su experiencia, nunca se puso en el rol de corregir o disciplinar al niño, ya que consideraba que ese era un aspecto que debía manejar su pareja: “Si pasaba cualquier situación, hablaba con mi pareja para que él fuera la persona que se dirigiera al niño”, detalló.

Este enfoque le permitió construir una relación de respeto y cariño, sin generar conflictos ni confusión en el niño. Además, mencionó que el hecho de que el niño no viviera con ellos hizo el proceso más sencillo, ya que podía mantener una relación más cercana al rol de amiga o consejera. Cabe señalar que, Anette Michel no reveló con que pareja vivió esto.

Anette Michel también habló sobre los desafíos emocionales y las situaciones que la hicieron reflexionar acerca de su rol como madrastra. Recordó que, al no compartir ciertos valores o estilos de crianza, enfrentó momentos difíciles: “Veía como ciertas situaciones que no compartía. Yo decía: ‘Dios mío, esto no me gusta como para pensar en que así va a ser con mis hijos, es un foco rojo’”, reveló.

La actriz destacó que, aunque su relación con el niño fue siempre positiva y dulce, había ocasiones en las que debía manejar diferencias sin involucrarse directamente. Esta experiencia le enseñó la importancia de la comunicación con su pareja para tomar decisiones de manera conjunta, respetando siempre la figura de la madre biológica.

Anette Michel: Construyendo una relación desde el respeto y la empatía

Anette Michel logró establecer un vínculo basado en la empatía y el respeto: “Hablábamos como amigos, pero jamás en el rol de mamá”, mencionó. Esta postura le permitió acercarse al niño sin generar conflictos ni malentendidos, fomentando una relación sana y afectuosa.

Para Anette, ser madrastra significó encontrar un equilibrio entre apoyar y respetar el rol de la madre biológica. La actriz subrayó que no todas las experiencias son iguales y que cada familia enfrenta sus propios retos. Sin embargo, considera que el respeto y la comunicación abierta son fundamentales para construir una relación positiva.

Anette Michel cerró la entrevista con un mensaje claro: ser madrastra no es asumir el rol de madre, sino encontrar un lugar propio basado en el respeto, el cariño y la empatía: “No todo mundo piensa igual, tienes que ganarte el respeto y saber cuál es tu lugar”, concluyó.

