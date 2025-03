¿Anette Michel confirmó su participación en ‘La casa de los famosos México’ 2025? Esto dijo la presentadora

La temporada de ‘La casa de los famosos México’ 2025 ha generado mucha expectativa en el público. Si bien sus antecesoras fueron todo un éxito, la edición 2024 se vio eclipsada por la controversial salida de Adrián Marcelo y el repentino abandono de diversas marcas.

A pesar de todo, el proyecto se ha ganado el corazón de la audiencia y esperan con ansias a los nuevos protagonistas de la llamada ‘telenovela de la vida real’.

Aunque aún no se han dado detalles de su estreno o quiénes serán los nuevos participantes, hace algunas semanas se filtraron los nombres de algunas de las supuestas celebridades que estarán en el show.

Según la lista de supuestos participantes, en esta ocasión se incluyen a grandes celebridades del entretenimiento, el internet y hasta del deporte. Entre los famosos que figurarían en la nueva edición del reality, se encuentra:

Cabe destacar que ninguna de estas estrellas ha confirmado su participación. Asimismo, la producción del programa tampoco ha dicho nada al respecto.

Recientemente, la prensa captó a Anette Michel en las instalaciones de Televisa, lo que despertó las sospechas de un nuevo proyecto, incluyendo la posibilidad de que participe en ‘La casa de los famosos México’ 2025.

Al cuestionarle sobre si formaría parte del reality, la presentadora sorprendió diciendo: “En una de esas, ¿a ustedes les gustaría que estuviera allá dentro? A lo mejor, allí me sale el chamuco”.

Aunque su respuesta inicial dio pie a las especulaciones, poco después dejó ver que “no se imagina en un show así”, pues la gente suele “enloquecer” por el encierro.

“No me imagino estar encerrada. Bueno, allí es un show y te apapachan. Estás con compañeros, pero pensar en estar preso y no poder salir. Yo siento que me daría mucha angustia. Yo sí soy como bastante seria. No sé como me vaya allí”.