Ivonne Montero revela el estado de salud de su hija tras desafortunados procedimientos médicos: ¿Hay secuelas?

Ivonne Montero habló sobre el estado de salud actual de su hija, luego de la cirugía a corazón abierto a la que fue sometida hace algunos años. La actriz compartió cómo ha evolucionado la menor de edad tras el procedimiento médico y se refirió al proceso que ambas han enfrentado desde aquella intervención que marcó una etapa importante en sus vidas.

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Así está hoy la hija de Ivonne Montero tras cirugía a corazón abierto. / IG: @ivonnemonteroof

¿Qué padece la hija de Ivonne Montero?

La hija de Ivonne Montero nació con una afección cardíaca congénita, la cual afecta la manera en que su organismo recibe oxígeno. A lo largo de los años, la actriz ha compartido algunos detalles sobre el proceso médico que ha enfrentado la menor desde sus primeros meses de vida y las distintas intervenciones a las que ha tenido que ser sometida debido a esta condición.

Durante su participación en La casa de los famosos, Ivonne Montero explicó que su hija nació “con las dos arterias en un solo ventrículo”, situación que provocaba dificultades en la oxigenación. Según relató, los médicos tuvieron que intervenir para ampliar la arteria pulmonar y reestructurar parte de su corazón mediante el uso de parches.

Debido a este diagnóstico, la menor de edad atravesó procedimientos médicos desde que tenía nueve meses de edad. Más adelante, cuando cumplió dos años, fue sometida a otra cirugía, en esa ocasión de corazón abierto, como parte del tratamiento que requería para mejorar su condición cardíaca.

Además de este padecimiento, la hija de Ivonne Montero también tiene un soplo en el corazón y un quiste benigno en la nariz. La actriz ha hablado en distintas ocasiones sobre el acompañamiento que ha mantenido con su hija durante este proceso médico y los cuidados que forman parte de su vida cotidiana.

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Así vive actualmente la hija de Ivonne Montero tras sus problemas de corazón. / Foto: Redes sociales

¿Qué es lo que tiene la hija de Ivonne Montero en la nariz?

La hija de Ivonne Montero también tiene un quiste benigno en la nariz, condición que, de acuerdo con la actriz, está relacionada con la cardiopatía congénita con la que nació.

A lo largo de los años, Montero ha compartido algunos detalles sobre el seguimiento médico que mantiene la menor y las secuelas derivadas de este padecimiento.

Según ha explicado, hasta el momento su hija no ha sido sometida a una cirugía para retirar el quiste, ya que actualmente no le provoca complicaciones respiratorias. La actriz Ivonne Montero que su hija, producto de su relación con Fabio Melanitto, señaló que la situación continúa bajo observación médica y que, por ahora, no ha sido necesario realizar otro procedimiento relacionado con este tema. La cantante también comentó que el quiste no ha afectado la autoestima de la menor de edad ni sus actividades cotidianas.

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Así vive actualmente la hija de Ivonne Montero tras sus problemas de corazón. / IG: @ivonnemonteroof

¿Qué dijo Ivonne Montero sobre el estado de salud de su hija?

En entrevista con medios, Ivonne Montero habló sobre el estado de salud actual de su hija y compartió que, después de los distintos procedimientos médicos a los que ha sido sometida, la menor de edad se encuentra estable. La actriz también destacó la personalidad de su hija y la manera en que enfrenta su día a día.

“Es una niña muy segura de sí misma, es independiente, ella de repente se cocina, de repente se hace su desayuno, es una niña muy alegre”, comentó Ivonne montero al describir cómo es actualmente la vida de su hija fuera de los hospitales y consultas médicas.

La actriz explicó que en marzo acudieron a una revisión médica y que los especialistas les informaron que Antonela evolucionaba favorablemente después de la última cirugía a corazón abierto que enfrentó en 2024. Además, señaló que la menor presenta una pequeña arritmia que permanece controlada y que forma parte de las secuelas esperadas por los procedimientos realizados en su corazón.

“Afortunadamente, en la última visita que tuvimos al hospital nos dijeron que está muy bien. Le quedó una pequeña arritmia que está controlada, pero es una arritmia que es esperada por todos los procedimientos que ha tenido su corazón. Después de esta visita nos dijeron que dentro de año y medio la van a volver a checar”, relató la actriz.

Ivonne Montero también contó que su hija puede realizar muchas de las actividades que disfruta, aunque debe evitar ejercicios de sobreesfuerzo. “Ella puede correr, puede hacer todo lo que quiere. Ella es futbolera a morir. Es súper buena, aparte es goleadora, está consciente de lo que no puede y puede hacer”, puntualizó la cantante.

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