Actriz mexicana de ‘Muchachitas’ perdió a su madre y rompe en llanto tras críticas a su físico actual: VIDEO

Una actriz mexicana, protagonista de Muchachitas, vive un tenso momento, ya que reveló la pérdida de su madre hace solo unas semanas, y el calvario que ha sufrido alrededor de su estado físico actual. Entre lágrimas, así dio a conocer su situación. ¿De quién se trata?

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¿Qué actriz de Muchachitas sufrió la muerte de su madre recientemente?

Se trata de Cecilia Tijerina, actriz conocida por su participación en Muchachitas, quien reveló hace unas semanas para el programa Hoy, la muerte de su madre por una presunta negligencia médica.

Yo no sé qué le paso, el doctor viene y me dice: ‘Le tuvimos que poner cemento porque se quebró el huso’. Yo pensé que eso era normal (...) Estuvieron viniendo enfermeros tres veces por semana, por tres meses. Le cortaron la piel muerta porque le dijeron: ‘Ay no, señora, usted va al hospital y le mochan la pierna, entonces la asustaron. Cecilia Tijerina

Cuando finalmente trasladaron a su mamá al hospital, los médicos les informaron que presuntamente la prótesis estaba infectada; tiempo después, perdió la vida.

Cecilia Tijerina joven / Redes sociales

En la reciente entrevista con Matilde Obregón, Cecilia no quiso entrar en más detalles, ya que al mencionar el tema su semblante cambió y se notó “quebrada": “ Ya no quiero platicar lo que le pasó a mi mamá porque ya lo he platicado muchas veces y ya no puedo más. Perdón ”, dijo la actriz.

Fue aquí que la polémica comenzó debido a las declaraciones de Tijerina, quien habría sido señalada por su estado de salud físico y mental.

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¿Por qué criticaron el físico de Cecilia Tijerina?

La polémica comenzó después de que Cecilia Tijerina apareciera en una entrevista para el matutino Hoy, en donde anunció la trágica muerte de su madre.

Según el reciente testimonio de Cecilia, contado en su plática con Matilde Obregón, comenzó a leer una serie de comentarios y críticas en su contra por el aspecto físico que tenía en dicho video, palabras que la hirieron:

El peor dolor y la gente burlándose y criticando, gente fea, gente que no tiene corazón y aparte son perfiles falsos, se oculta. Cecilia Tijerina

Inclusive, Cecilia relató que todavía recibió una invitación para un programa de comedia, pero no podía aceptarla debido al estado de luto en el que se encontraba, ya que ella misma se daba cuenta de su propio semblante.

Matilde agregó que fue bueno que aclarara su situación, ya que la onda de comentarios en su contra había crecido, siendo señalada por su apariencia:

Qué bueno que aclaras que esas imágenes en donde te hacen una entrevista, tienes dos semanas con un luto, con un dolor enorme. Matilde Obregón

La actriz aseguró que, aunque muchos comentarios fueron positivos, hubo mensajes especialmente crueles que la lastimaron en medio del dolor que vive actualmente.

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¿Cecilia Tijerina está mal de salud mental?

El asunto no quedó en la entrevista solamente, y es que después de lo ocurrido con la actriz Cecilia Tijerina, varios internautas comenzaron a especular sobre el posible estado de salud mental que tiene la intérprete.

En el video, se muestra un constante cambio de humor, gritos y varias escenas de tristeza, motivo por el que arremetieron contra Matilde por “exhibir” de esa manera a alguien con mucho dolor:



“Me llama la atención su look, su manera de expresarse y el manejo de sus emociones”,

“Aquí la importancia de la salud mental” y,

“No era momento para esta entrevista”.

Internautas le pidieron también a la grafóloga y creadora de contenido, Maryfer Centeno, que analizara a la actriz, pero se negó a hacerlo: “ No lo voy a hacer porque es evidente que necesita ayuda, y no ayuda de nosotros en las redes sociales, sino de su círculo más cercano ”, señaló.

Es así que esta polémica se ha ido alimentando a lo largo de las últimas horas, pero no ha sido respondida por Matilde Obregón.

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