Muere la mamá de Eduardo Capetillo, Mari Carmen Vázquez Alcaide; así lo reportó el periodista Heriberto Murrieta

La tarde de este jueves 22 de enero, se dio a conocer la muerte de la madre de Euardo Capetillo, María del Carmen Vázquez Alcaide. La información fue dada a conocer a través de redes sociales, donde un mensaje público enterneció a usuarios por la pérdida que enfrentaría la familia del exintegrante de Timbiriche.

Eduardo Capetillo y su mamá / Captura de pantalla Facebook

¿Cómo se confirmó la muerte de Mari Carmen Vázquez Alcaide, mamá de Eduardo Capetillo?

La confirmación de la muerte de María del Carmen Vázquez Alcaide se realizó por medio de una publicación en la red social X, antes Twitter, a cargo del periodista deportivo Heriberto Murrieta, colaborador de ESPN. En su mensaje, Murrieta informó que su amiga, a quien se refirió como Mari Carmen Vázquez, murió.

El comunicador destacó la cercanía personal que mantenía con ella. Además, Murrieta señaló que María del Carmen Vázquez Alcaide fue mamá del actor y cantante Eduardo Capetillo, así como de Carlos Arruza y Manolo Arruza.

Al momento, no se han dado a conocer las causas del fallecimiento, ni mayores detalles sobre las circunstancias en que ocurrió.

“Lamento profundamente el fallecimiento de mi entrañable amiga Mari Carmen Vázquez, madre del rejoneador Carlos Arruza, el matador Manolo Arruza y el actor Eduardo Capetillo” Heriberto Murrieta

Heriberto Murrieta dio a conocer la muerte de la mamá de Eduardo Capetillo / Captura de pantalla

¿Quién fue María del Carmen Vázquez Alcaide y cuál fue su última aparición pública?

María del Carmen Vázquez Alcaide fue madre del actor y cantante Eduardo Capetillo, conocido por su trayectoria musical como integrante de Timbiriche y por su carrera en telenovelas. Además, fue madre de Carlos Arruza y Manolo Arruza, quienes también han tenido presencia pública en otros ámbitos.

El pasado 24 de mayo del 2025, por medio de fotos compartidas en redes sociales, se observó la presencia de la señora María del Carmen Vázquez Alcaide, cariñosamente llamada “Yeya”, junto a Alejandra Capetillo, hija de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, durante su boda religiosa en una hacienda de Hidalgo, México.

En la fotografía se muestra a Alejandra con su vestido nupcial y una mantilla sevillana, un accesorio tradicional de encaje que sustituyó el velo nupcial habitual, posando con su abuela mientras ambas intercambian un gesto cercano y comparten miradas durante la ceremonia o en momentos posteriores al enlace.

Según reportes, la mantilla que lució la novia fue un obsequio de “Yeya”, quien siempre había expresado el deseo de verla usar esta prenda típica de la tradición española el día de su boda. El accesorio tiene un significado familiar profundo: la propia abuela lo había usado en eventos importantes y para Alejandra representó un homenaje a sus raíces y al lazo con su progenitora paterna.

Alejandra Capetillo y MAría del Carmen Vázquez Alcaide / Redes sociales

¿Qué ha dicho la familia Capetillo-Gaytán sobre la muerte de María del Carmen Vázquez?

Al momento, la familia Capetillo-Gaytán no ha emitido información oficial sobre el fallecimiento de María del Carmen Vázquez Alcaide. No se han dado a conocer detalles relacionados con servicios funerarios, homenajes o posibles despedidas privadas, ni se ha confirmado si la familia realizará algún acto público o difundirá un comunicado a través de redes sociales o ante los medios de comunicación.

La información disponible hasta ahora se limita a lo publicado por el periodista deportivo Heriberto Murrieta, quien confirmó el deceso mediante un mensaje en su cuenta de X. Más allá de ese pronunciamiento, no se han compartido nuevos datos sobre las circunstancias del fallecimiento.

Se espera que, en el transcurso de las próximas horas, la familia brinde información adicional relacionada con la muerte de María del Carmen Vázquez Alcaide.

