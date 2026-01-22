¿Murió Roger González a los 45 años? La verdad detrás de la noticia falsa que el actor también desmintió

Las redes sociales volvieron a encender las alarmas luego de que el nombre del conductor y actor Roger González se viralizara por una impactante publicación en Instagram. Durante varias horas, usuarios y algunos medios difundieron notas con una inquietante pregunta: ¿Murió Roger González a los 45 años? Los titulares generaron preocupación y una ola de reacciones. ¿Qué pasó exactamente?

¿Cuál es la fotografía que presuntamente aseguraba la muerte del conductor Roger González? ¡Fake news!

La polémica comenzó cuando el exconductor de Venga la alegría, Roger González, compartió en su cuenta de Instagram una imagen de él al lado de Jessica Díaz con un moño negro. La publicación iba acompañada del mensaje: “ Maravilloso ser humano, siempre te recordaremos. Q.E.P.D”.

La imagen fue suficiente para que numerosos usuarios interpretaran que se trataba de una despedida luctuosa, lo que provocó que rápidamente se difundiera la versión de que el conductor o la actriz había fallecido. El posteo confuso sin ninguna aclaración hizo que se regara como pólvora en redes la especulación acerca de la muerte de alguno de los dos famosos.

La falta de contexto en la publicación que se difundió en las redes de Roger y de Jessica y la ausencia de una aclaración por parte de ellos, generó que muchos seguidores expresaran su tristeza, mientras otros exigían confirmación oficial sobre el estado de salud del conductor y de la actriz. ¿Qué pasó después?

Te puede interesar: ¿Quién es Jessica Díaz? La actriz de ‘Mentiras, el musical’ que se volvió viral tras rumores de su muerte

¿El exconductor de Venga la alegría, Roger González, murió?

Ante la magnitud del revuelo, Jessica aclaró que todo se trataba de la difusión de la muerte de un personaje de ficción que ella interpreta al lado de Roger. ¡Todo era una campaña publicitaria! Esto provocó reacciones de todo tipo, usuarios de redes mencionaron que había sido una pésima idea. Por su parte, varios días después Roger González decidió aclarar personalmente lo sucedido. El conductor explicó que al momento en que comenzaron a circular los rumores, él se encontraba tranquilamente en su casa editando su nuevo cortometraje, sin imaginar el impacto que había causado una publicación relacionada con su trabajo creativo. ¿Será que no midió el alcance de lo que difundió sin contexto?

Presunta muerte de Roger González y Jessica Díaz, retomada en medios de comunicación / El Heraldo de México, TV Azteca, Debate, Las estrellas y El Imparcial

“ Yo estaba editando, llevaba tres horas en mi computadora, y Jessi me llama y me dice ya viste '¿ya viste las noticias?’ Y cuando veo mi celular veo ya muchos mensajes y llamadas de mi familia. (...) Se sacó de contexto, nos asustamos y hoy por suerte lo tomamos como anécdota ”, dijo Roger.

González detalló que la imagen correspondía a un proyecto cinematográfico en el que participa, y que el mensaje hacía referencia a los personajes de la historia, no a una situación real. No obstante, reconoció que la confusión tuvo consecuencias emocionales importantes para sus seres queridos.

Más allá de la desinformación en redes, el conductor, en otro encuentro con la prensa, subrayó que quienes más sufrieron fueron sus familiares:

Nuestras familias pasaron horas muy tensas. Era un post, explicando a estos personajes de este cortometraje, pero para nuestras familias fue un shock ver estas noticias. Fue un susto que se llevaron, pero aquí estamos vivitos y coleando. Roger González

Ante sus declaraciones, en redes se leyeron numerosos comentarios que señalaban que tanto él como Jessica debieron pensar en sus familiares y fans antes de publicar una foto que sugería que uno de los dos había muerto sin ser claros en que todo se trataba de un personaje.

Todo esto es la razón por la que el día de hoy circulan numerosos titulares cuestionándose si el conductor y actor murió. Afortunadamente todo se trató de una publicidad de una serie y tanto Roger como Jessica están bien.

Lee: ¿Roger González y Joaquín Bondoni están saliendo? Los captaron muy juntitos

¿Quién es Roger González?

Roger González es un presentador, actor, cantante y productor mexicano, reconocido por consolidarse como uno de los talentos más multifacéticos del entretenimiento en español. Es una figura constante de la televisión mexicana, principalmente en programas enfocados al público infantil y juvenil.

Un punto clave en su carrera ocurrió al formar parte de la programación juvenil de Televisa, donde participó en espacios musicales y de entretenimiento que lo posicionaron como un referente para toda una generación.

Más allá de la conducción, González también exploró la actuación, integrándose a series y diversos proyectos televisivos.

Tal vez te interese: Roger González reacciona ante los rumores que tiene una nueva pareja