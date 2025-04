Roger González ¡rompe el silencio de su relación con Joaquín Bondoni! y revela que ‘el Chino’ “sufre”

Roger González siempre ha mantenido en privado su orientación sexual, a pesar de que desde 2020 se ha rumorado que mantiene una relación con el chef y conductor Ismael Zhu Li, mejor conocido como ‘el Chino’. Hace casi 2 meses volvió a estar rodeado de polémica, ya que se le vio con varios amigos, entre ellos el actor Joaquín Bondoni, en uno de los conciertos que ofreció Justin Timberlake en la CDMX.

¿Roger González y Joaquín Bondoni tienen romance? / Instagram

¿Roger González tiene novio? ¿Ismael Zhu, ‘el Chino’, o Joaquín Bondoni?

Hasta el momento Roger no había reaccionado a estos rumores, pero habló al respecto para TVNotas: “Ya estoy acostumbrado... A Joaquín lo conozco desde hace muchísimos años. Lo he invitado a estar conmigo en la radio en los programas. Es un gran artista, no solo actor. Me gusta ver su evolución de tantos años. Cuando salió la nota, nos la mandamos por Whatsapp y nos reímos mucho”.

Respecto a los comentarios de que Ismael Zhu, ‘el Chino’, se había puesto muy triste porque ya lo había abandonado por Joaquín, Roger dijo:

Se supone que mi mejor amigo, ‘el Chino’, es mi pareja. Entonces lo tomo con mucha alegría. Me da mucha gracia... ‘El Chino’ también pone historias de: ‘Cómo, ¿estás enojado conmigo?’. Yo le digo: Te voy a invitar de viaje para que se te quite el enojo’”.

“Hay que jugar. Es parte de la industria del entretenimiento. Nos divertimos mucho. De eso se trata. Con él ni siquiera hay celos de amigos. Trato de tener una relación sana con la gente que está a mi lado. Aunque sí sufre cuando no lo invito de viaje y cuando me llevo a otros amigos. Eso sí”.

VLA / Francisco Mancera

¿Roger González es gay?

Sobre cómo lleva los rumores sobre su sexualidad nos dijo: “Perfecto, bien. Yo me dedico a esto desde los 11 años. Sé que es parte de esto. La gente habla. Lo mejor de todo esto es tomarlo con mucha gracia y humor”.

Además reveló que se queda para él sus parejas y su vida privada:

“Es mi vida privada. Por lo menos, con eso me quedo para mí nada más”. Roger González

Roger González con Ismael Zhu / Redes sociales

¿Cuántos años tiene Roger González?

Por otra parte, Roger sigue sin querer confesar su edad públicamente, ya que además se mantiene muy bien conservado: “Soy muy cuidadoso con lo que como, con las horas que duermo, con lo que consumo de vitaminas. Para mí, mi cuerpo es mi templo. Si no estás bien físicamente, menos lo estás emocionalmente. Yo trabajo con las emociones”.

Finalmente, sobre sus proyectos de trabajo nos comentó: “Estoy en radio. En televisión puse una pausa, después de estar 5 años en el matutino Venga la alegría. Por primera vez ya hice un balance entre mi vida profesional y mi vida personal. Ya necesitaba ese equilibrio entre mi mente y mis emociones para seguir con el trabajo.

Viajo sin parar desde hace 2 años, disfruto bastante. Creo que estoy en la mejor etapa de mi vida”. Desde que salió de ‘Venga la alegría’ el conductor se ha dedicado ha hacer viajes y documentarlos. Esta es una de sus grandes pasiones. Recordemos que varias de sus escapadas las ha hecho Roger con Ismael Zhu, como cuando fueron a los estudios Universal.

