Disney Channel llega a su fin: Carla Medina y Roger González se despiden con emotivos e icónicos recuerdos

El cierre del canal Disney Channel en España el pasado 7 de enero ha encendido las alarmas entre los fanáticos mexicanos del canal de televisión de paga que formó parte de la infancia de muchos que ahora ya son jóvenes y crecieron con programas como

‘Hannah Montana’,

‘Zack y Cody: Gemelos en acción’,

‘Los hechiceros de Weverly Place’, y por supuesto,

las películas originales como ‘High School Musical’,

‘The Cheetah Girls’ y muchas más.

La noticia de la desaparición de Disney Channel después de 20 años de transmitir series y programas icónicos para generaciones de niños, adolescentes y jóvenes, los seguidores del canal en el país ibérico se despidieron con nostalgia de sus series favoritas. Ante esta situación, muchos se preguntan si el destino del canal será el mismo en México.

Carla Medina y Roger González dicen ‘adiós’ a Disney Channel

Uno de los programas más vistos en Latinoamérica en el 2000 fue ‘Zapping zone’ conducido para México por Carla Medina y Roger González. Los famosos iniciaron su carrera en la televisión gracias a este programa que ahora es recordado como uno de los más emblemáticos debido a sus dinámicos juegos y la actitud de sus presentadores que hasta hoy han triunfado en otras televisoras y que crecieron junto a generaciones que pudieron ver el programa.

Puedes ver: Carla Medina aclara si William Levy y Elizabeth Gutiérrez se reconciliaron

La fama de Carla y Roger fue tal que el canal los consideró para formar parte de los Disney Channel Games junto a las estrellas más reconocidas del canal en aquel momento tales como Selena Gomez, los Jonas Brothers, Miley Cyrus, Ashley Tisdale, Zac Efron, Vanessa Hudgens y muchos más.

Roger y Carla tuvieron la oportunidad de convivir con las estrellas de Disney Channel y ahora que dejará de existir, recordaron aquellos buenos momentos que pasaron.

Crla y Roger estuvieron en la época dorada de Disney Channel junto a estrellas como los Jonas Brothers y Selena Gomez / Instagram

“El cierre de Disney Channel marca el fin de una era que transformó mi vida de maneras inimaginables. Disney Channel fue mi hogar por muchos años, y gracias a él, conocí a personas que hoy son familia y viví experiencias que jamás imaginé posibles. Gracias a Disney llevamos historias mágicas a millones de hogares. Y me regaló tantas y tantas experiencias que hicieron que mi vida se llenara de magia, aprendizaje y momentos que parecían salidos de un sueño, pero que cobraron vida gracias a este canal que tanto nos unió”, comenzó a decir Carla en Instagram.

La conductora compartió el emblemático video que caracterizaba al canal donde las estrellas formaban la figura de Mickey Mouse con una varita mágica y decían: “Soy (tal famoso) y estás viendo Disney Channel” y continuó su mensaje diciendo: “Hoy, miro atrás con profunda gratitud y nostalgia. Disney Channel no era solo un canal, era un espacio que nos hacía soñar, reír y creer. Fue un puente entre mundos mágicos y el corazón de todos nosotros”.

“Gracias a cada persona con la que compartí este viaje: productores, compañeros de set, colegas detrás de cámaras, y, sobre todo, ustedes, quienes lo hicieron todo posible. Mi corazón está lleno de amor y gratitud”, añadió.

Carla terminó su mensaje diciendo: “Aunque Disney Channel cierre este capítulo, las historias que creamos vivirán siempre en nosotros. Gracias, Disney. Por siempre magia, por siempre sueños”.

Por si no lo viste: Roger González es criticado por decir que su programa, Zapping Zone de Disney Channel, ayudó a “revolucionar” la TV mexicana

Carla y Roger eran los conductores del Zapping Zone en Disney Channel / Instagram

Por su parte, Roger González no dejó un mensaje específico para agradecer su paso por el canal, pero sí recordó a uno de los conductores que también marcaron a generaciones que vieron el programa ‘Art attack’ en Disney Channel, Rui Torres, quien lamentablemente falleció en 2008 tras padecer depresión.

Roger lo recordó en el que sería su cumpleaños 48 y mencionó que él lo inspiró a trabajar en Disney. “Hoy recuerdo a ese talentoso conductor que lo vi por primera vez en la pantalla y que me inspiró a soñar en grande y a pensar que algún día yo también podría estar en la pantalla de Disney Channel y así fue. En el 2004 comencé a trabajar en Disney Channel y hoy quiero agradecerle a Rui Torres por eso”, dijo.

Entérate: Roger González y El Chino terminan su relación; el conductor tiene nueva conquista

¿Qué pasará con Disney Channel en México?

En México, Disney Channel sigue siendo un canal popular y se encuentra disponible a través de la televisión de paga, accesible mediante compañías de cable. Sin embargo, con el auge de las plataformas de streaming y el cambio en los hábitos de consumo, no se puede descartar que el futuro del canal mexicano esté marcado por el mismo destino que lo que pasó en España.

Aunque Disney no ha hecho un anuncio oficial sobre la desaparición de Disney Channel en México, el ex CEO de Disney, Bob Chapek, había declarado anteriormente que la compañía planeaba cerrar al menos 100 canales de televisión a nivel mundial para reforzar su plataforma de streaming, Disney+. Esto abre la posibilidad de que, en un futuro no muy lejano, Disney Channel pueda desaparecer de la televisión de paga en México, tal como ocurrió en España.

Si eres fan de los contenidos de Disney, es probable que en los próximos años, la mejor manera de disfrutar de tus series y películas favoritas sea a través de la suscripción a esta plataforma, lo que es la nueva apuesta de la marca, por lo que las series y películas originales que hizo Disney Channel incluso en los últimos años como ‘Descendientes’ y ‘High School Musical The Series’, estarán disponibles en ‘Disney+’ no solo en España, sino también en México y alrededor del mundo.