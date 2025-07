Miley Cyrus: ¿La cantante y actriz estuvo apunto de quedar paralítica?

Miley Cyrus es una cantante, actriz y compositora estadounidense nacida en 1992. Alcanzó la fama internacional con su papel protagónico en la serie de Disney Channel “Hannah Montana”.

La exestrella de Disney y cantante global Miley Cyrus ha enfrentado momentos difíciles que pocos conocen. Uno de ellos ocurrió durante su adolescencia: un incidente que casi le cuesta la rodilla y que pudo haber cambiado el rumbo de su carrera artística para siempre.

A lo largo de su carrera, ha explorado diversos géneros musicales como pop, rock y country. Es conocida por su potente voz, su estilo provocador y su capacidad de incursionar y adaptarse a nuevos ritmos.

Miley Cyrus: ¿Qué accidente tuvo siendo muy joven?

Durante una entrevista con Rolling Stone, Miley habló abiertamente sobre sus múltiples cirugías y problemas físicos derivados de su intensa actividad como bailarina y protagonista de shows. Sin embargo, uno de los episodios más alarmantes ocurrió cuando era aún una joven estrella en ascenso.

“Pensé que no podría volver a hacer lo que amo”, confesó en una entrevista. La joven artista fue diagnosticada con una rotura en los ligamentos de la rodilla que, de no tratarse a tiempo, habría requerido una cirugía reconstructiva de alto riesgo y podría haber derivado en que no pudiera volver a caminar sin apoyo pues su rodilla hubiera perdido movilidad.

Gracias a una intervención médica oportuna y a un intenso proceso de rehabilitación física, Cyrus logró recuperarse. La experiencia no solo le dejó una cicatriz física, sino también una marca emocional. En más de una ocasión ha señalado cómo ese momento la hizo repensar su salud y su enfoque hacia el autocuidado.

Miley Cyrus: ¡Va por su estrella en ‘El paseo de la fama de Hollywood’!

Miley Cyrus ha lanzado álbumes exitosos como Bangerz, Plastic Hearts, Endless Summer Vacation y recientemente Something Beautiful. Además, ha sido una figura influyente en la cultura pop y en debates sobre identidad y libertad artística. Por su larga trayectoria, Miley Cyrus recibirá una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en el 2026, un reconocimiento a su extensa influencia en la industria del entretenimiento.

La estrella que comenzó haciendo televisión desde muy joven siendo protagonista del exitoso programa “Hannah Montana” de Disney Channel, rápidamente se convirtió en un fenómeno mediático y con su indiscutible éxito musical, muy pronto inmortalizará su calidad de leyenda de Hollywood.

Éxitos de Miley Cyrus en la música

En su extensa trayectoria, Miley Cyrus tiene éxitos en la música como “Flowers” (2023), hitazo mundial que ha reunido aproximadamente 2 580 millones de streams. Además, se convirtió en la canción más rápida en llegar a 1000 millones de reproducciones.

“Party in the U.S.A.”, canción del 2009, una de las canciones que la sacó al estrellato, reuniendo cerca de 2 mil millones de reproducciones digitales.

“Wrecking ball”, canción del año 2013, fenómeno viral que por medio de la letra y video oficial se ha convertido en uno de los más reproducidos en la historia. Actualmente ha superado las 1200 millones de reproducciones.

En el 2024 fue nombrada Disney Legend en 2024, siendo la persona nacida en los 90 más joven en recibir ese honor.

Hoy, Miley Cyrus no solo ha consolidado una carrera sólida como cantante y actriz, sino que también se ha convertido en una voz importante en temas de salud y bienestar, usando su historia personal para inspirar a otros.

