Miley Cyrus enfrenta demanda por supuesto plagio de su tema que le dio el Grammy, ¿lo perderá todo?

La cantante estadounidense Miley Cyrus se encuentra en medio de una polémica legal luego de que se presentara una demanda en su contra, acusándola de plagio en su exitoso sencillo “Flowers”. Este tema, que le valió el Grammy a la Grabación del Año, ahora se ve envuelto en una disputa por derechos de autor.

La empresa Tempo Music Investments, propietaria de parte de los derechos de autor de la canción “When i was your man” de Bruno Mars, asegura que “Flowers” contiene elementos no autorizados de este tema. Según la demanda, la canción de Cyrus incluye “explotación no autorizada de varios elementos” de la composición de Mars.

Si bien tanto fans como críticos musicales han señalado similitudes entre las dos canciones, especialmente en la melodía y en ciertos elementos líricos, será un juez quien deba determinar si existe un plagio real. La demanda alega que “Flowers” no existiría sin “When I Was Your Man”, y que la cantante y su equipo de composición copiaron intencionalmente partes de la canción de Bruno Mars.

Aquí las presuntas similitudes:

Además de Miley Cyrus, la demanda incluye como co-demandados a los co-escritores Gregory Hein y Michael Pollack, así como a grandes empresas distribuidoras como Sony Music Publishing, Apple, Target y Walmart.

Cabe destacar que Bruno Mars no aparece como demandante en este litigio.

¿Qué busca el demandante con la demanda?

Además de acusar a Miley Cyrus de plagio, la compañía demandante busca obtener una compensación económica por los daños causados a su propiedad intelectual. Asimismo, solicita al tribunal una orden judicial que prohíba a la cantante y a los demás demandados seguir utilizando, distribuyendo o interpretando públicamente la canción ‘Flowers’, con el objetivo de detener cualquier beneficio económico derivado del supuesto plagio.

Los representantes de Miley Cyrus aún no se han pronunciado sobre la demanda.

Flowers llegó en 2023 siendo todo un hit y marcando un parteaguas en la vida de la cantante

Lanzada en 2023, ‘Flowers’ se convirtió en un fenómeno global, encabezando el Billboard Hot 100 durante ocho semanas en Estados Unidos y diez en el Reino Unido. Este éxito le valió a Miley Cyrus su primer Grammy a la Mejor Interpretación Pop Solista en febrero de 2024. Incluida en su álbum “Endless summer vacation”, la canción fue interpretada por muchos como un himno de empoderamiento tras su separación de Liam Hemsworth con quien se casó en 2018 y se separaron en 2020.

Miley Cyrus y Liam Hemsworth estuvieron casados ocho meses / Instagram: @liamhemsworth

