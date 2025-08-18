Supernova strikers 2025: Westcol pelea vs. Mario Bautista, sufre grave lesión y hace fatal anuncio

El streamer colombiano Luis Fernando Villa, mejor conocido como “Westcol”, vivió uno de los momentos más complicados de su carrera este domingo 17 de agosto durante Supernova strikers 2025. Después de meses de intenso entrenamiento tras su participación en “La velada del año 5", el youtuber subió al ring con la intención de superar a Mario Bautista en un esperado combate de box. A pesar de mostrar mejoras en su técnica y resistencia, la pelea terminó de manera abrupta, dejando a Westcol no solo con la derrota, sino con una fractura en su hombro que lo obligó a ser trasladado al hospital. La noticia conmocionó a sus seguidores y al público presente.

Mario Bautista le fractura el hombro a “Westcol” en Supernova strikers

La contienda entre “Westcol” y Mario Bautista estaba pactada a tres rounds, pero no llegó a completarse. Durante el segundo asalto, Mario Bautista lanzó un potente golpe que dejó a Westcol en el suelo del ring, un momento que paralizó a la audiencia. Aunque el colombiano logró ponerse de pie, el dolor en su hombro le impidió continuar y decidió terminar la pelea anticipadamente.

Tras el encuentro, “Westcol” utilizó sus redes sociales para informar a sus seguidores sobre su situación: “Perdón a todos los que le fallé, en el segundo round se me dislocó el hombro, no pude seguir con el siguiente round porque no sentía mi hombro”.

Mario Bautista le fractura el hombro a Westcol en Supernova Strikers; termina hospitalizado y requiere cirugía. / Redes sociales

Supernova strikers 2025: “Westcol” termina en el hospital tras derrota con Mario Bautista

Tras la fractura, Westcol fue trasladado en ambulancia a un hospital para recibir atención médica especializada. El streamer colombiano permanecerá en observación hasta someterse a la cirugía programada en Medellín. Mientras tanto, deberá evitar cualquier esfuerzo con el brazo lesionado para no agravar la lesión.

La caída y el golpe recibido generaron gran preocupación entre los asistentes y en las redes sociales, donde sus seguidores manifestaron su apoyo y desearon una pronta recuperación. La abrupta conclusión del combate dejó una sensación de impotencia entre los fanáticos, quienes esperaban ver a “Westcol” pelear los tres rounds completos.

¿Cómo sigue “Westcol” tras lesión de su hombro?

En sus declaraciones, “Westcol” reconoció la gravedad de la lesión que sufrió en el Supernova strikers 2025 y aceptó que deberá alejarse del boxeo profesional:

“Todo está bien, hay malas noticias: ya no podré volver a boxear, por más que me operen”. “Westcol”

Además, admitió que la lesión se produjo por no escuchar las señales de su propio cuerpo: “Fue una lesión por negligencia mía, yo sentí, en mi mente sentí que iba ganando y que tenía mucho que dar. Cuando se me sale el hombro lo sentí bro, pero seguí en la pelea, no quería parar, no quería fallar y peleé mucho tiempo así, se me dañó el hueso y el hombro”.

“Westcol” aclaró que, aunque el boxeo quedará fuera de su futuro, continuará con su trabajo en redes sociales y otros proyectos digitales. La cirugía en Medellín será clave para su recuperación y para garantizar que no haya complicaciones a largo plazo, mientras los fanáticos le envían mensajes de apoyo y solidaridad tras esta dura derrota.

¿Quién es “Westcol” streamer colombiano que perdió en pelea con Mario Bautista?

“Westcol” es el nombre artístico de Luis Fernando Villa, un creador de contenido y streamer colombiano conocido por su presencia en plataformas como YouTube y Twitch.

Es conocido por por transmitir videojuegos, contenido de entretenimiento y retos. También ha participado en eventos de boxeo entre influencers y creadores de contenido, como La velada del año"y Supernova strikers 2025, donde se enfrenta a otros youtubers y personalidades de internet.

Su estilo combina humor, interacción con fans y transmisiones en vivo, lo que le ha permitido construir una comunidad de seguidores.

