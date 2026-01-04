Actriz de Marvel revela que tiene daño cerebral tras sufrir un fuerte golpe: “Mi cerebro con menor capacidad”

Una actriz conocida por su papel en una de las sagas más importantes de Marvel, ha compartido públicamente los devastadores resultados de un escáner cerebral realizado después de una conmoción cerebral sufrida el año pasado. En un video publicado en su cuenta de Instagram el 2 de enero, reveló que los resultados muestran un daño cerebral significativo, lo que ha afectado su capacidad cognitiva. A sus 46 años, la actriz enfrenta una difícil batalla para comprender y tratar las consecuencias de su lesión. ¿Quién es y qué le pasó?

Logo Marvel / Redes sociales

¿Qué actriz del universo Marvel, reveló tener daño cerebral?

La actriz Evangeline Lilly, conocida por su participación en la saga Ant-Man, compartió durante los primeros días de este 2026, un panorama que para muchos no fue alentador, sobre su salud. Lilly contó que tiene una lesión cerebral que le ha afectado la capacidad cognitiva.

“ Ya es tarde, el 1 de enero, el primer día de 2026, y comienzo este nuevo año (el año del caballo) con malas noticias sobre mi conmoción cerebral ”, expresó Lilly en su video.

La actriz también mencionó que su daño cerebral podría estar relacionado con otros factores, además de la conmoción que sufrió durante el 2025. Pero... ¿por qué se lesionó la actriz?

La actriz Evangeline Lilly revela tener daño cerebral / Redes sociales

¿Cuál fue la lesión que sufrió la actriz Evangeline Lilly, parte del Universo Marvel?

Evangeline Lilly, sufrió una grave lesión cerebral traumática (LCT) en 2025, tras un golpe fuerte que se dio en la cabeza, lo que resultó en una conmoción cerebral. Esta lesión, según explica la Clínica Cleveland, es causada por una fuerza externa que impacta la cabeza, afectando el funcionamiento del cerebro.

En su video, Lilly detalló que los resultados de su escáner cerebral confirmaron sus temores: el daño cerebral es más extenso de lo que había anticipado. La conmoción cerebral, aunque común en atletas y personas activas, no siempre es entendida en su totalidad y sus consecuencias pueden ser difíciles de abordar.

En su video, la actriz explicó que, después de recibir los resultados, su principal objetivo ahora es colaborar con los médicos para entender mejor la magnitud de la lesión y trabajar en su recuperación. Lilly también reconoció que, si bien no le entusiasma el proceso, es algo que debe afrontar.

Ahora, mi trabajo es llegar al fondo de esto con los médicos, y luego embarcarme en el arduo trabajo de corregirlo. (...) Está bien, mi deterioro cognitivo desde que me rompí la cara me ha ayudado a bajar el ritmo y a tener un 2025 más relajado. Evangeline Lilly, vía redes sociales

Sin embargo, a pesar de las dificultades, la actriz se muestra agradecida por estar viva y por poder empezar un nuevo año.

¿Cuál es la trayectoria de Evangeline Lilly en cine y televisión?

Al principio de su carrera profesional, Lilly no comenzó en el cine, sino en el ámbito de los negocios y la publicidad. Estudió relaciones internacionales en la Universidad de British Columbia antes de decidirse a seguir su verdadera pasión: la actuación.

Su carrera despegó en 2004 cuando obtuvo el papel de Kate Austen en la popular serie Lost. En este drama de ciencia ficción, Lilly interpretó a una de las protagonistas principales.

Tras el éxito en la televisión, Lilly dio el salto al cine, participando en varios proyectos. Sin embargo, su mayor reconocimiento llegó cuando se unió al Universo Cinematográfico de Marvel. En 2015, interpretó a Hope van Dyne en Ant-Man, una película de superhéroes que, junto con otras producciones de Marvel, transformó el género.

Su personaje, hija del Hombre Hormiga original Hank Pym, se convirtió en La Avispa, un superhéroe con habilidades extraordinarias, y Lilly continuó su participación en el MCU en películas posteriores como:



Ant-Man and the Wasp (2018) y

(2018) y Avengers: Endgame (2019).

