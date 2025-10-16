Famosa actriz fue nuevamente hospitalizada de emergencia por un aneurisma cerebral: “Estoy muy asustada”

La industria del entretenimiento se conmocionó tras darse a conocer que Kirsten Storms, actriz mayormente famosa por aparecer en series como CSI: Miami y Hospital General, había sido hospitalizada de emergencia por un aneurisma cerebral, una afección muy peligrosa que ha mermado la salud de grandes celebridades como Yolanda Andrade, ¿qué le pasó?

Kirsten Storms

¿Qué le pasó a la actriz Kirsten Storms?

La actriz Kirsten Storms, quien hace algunos años se sometió a una operación para quitar un quiste no canceroso en el cerebro, contó en Instagram que, en enero, mientras estaban revisando parte del quiste que no pudieron quitar en la primera intervención, detectaron un aneurisma en el lado derecho del cerebro.

“La ecografía de enero se realizó porque tenía síntomas que los médicos pensaron que podrían estar relacionados con el cerebro. Bueno, cuando digo que me sorprendí cuando los médicos me dijeron que me encontraron un aneurisma en el lado derecho del cerebro… bueno, básicamente me puse a hacer un monólogo cómico”, manifestó.

Desafortunadamente, no pudieron atenderla de forma inmediata y el tratamiento para extraelo ha sido algo lento: “Ese fin de semana me hicieron una intervención. El médico me introdujo una cámara desde la pierna hasta el cerebro”, indicó.

Kirsten Storms operación

¿Cuál es el estado de salud de la actriz Kirsten Storms hoy, miércoles 15 de octubre?

Kirsten Storms dejó claro que ya está mucho mejor. En su publicación, resaltó que actualmente se encuentra disfrutando del tiempo con sus seres queridos, “tejiendo unos suéteres preciosos”, señalando que su “procedimiento de enrollado está programado para las próximas dos semanas”.

También aprovechó para desmentir los rumores que surgieron de que realmente habría sido hospitalizada por haber intentado quitarse la vida.

“No podía entender por qué una persona inventaría algo tan terrible, cuando no tenían idea de por qué estaba realmente allí. Hay unas cuantas manzanas muy malas ahí fuera. Todos sabemos que... Pero hay gente en mi vida a la que estoy realmente agradecido de conocer”, concluyó.

La actriz limitó los comentarios de su post. Sin embargo, los fans han llenado sus redes sociales con mensajes positivos para que su recuperación siga como hasta ahora.

¿Quién es la actriz Kristen Storms?

Kirsten Renee Storms, mejor conocida como Kirsten Storms, es una actriz estadounidense. Nació el 8 de abril de 1984 y actualmente tiene 41 años. Empezó su carrera en 1996, al participar en la serie ‘Second Noah’.

A partir de allí, ha estado en grandes series y películas. Incluso incursionó en el doblaje. Aquí te dejamos algunos de sus proyectos más importantes:

Zenon

Kim Possible

Nice Guys Finish Last

Club House

One World

Movie Stars

En cuanto al plano personal, se casó con el actor Brandon Barash en 2013. Se divorciaron tres años después. Tuvieron un hijo.

En 2021, le removieron un quiste cerebral mediante cirugía. Tras esto, puso una pausa a su carrera actoral para descansar y enfocarse más en su familia.

