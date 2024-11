Integrante de Venga la alegría fin de semana de luto: “No alcancé a llegar a tiempo”

Este domingo 10 de noviembre, el programa Venga la alegría de fin de semana comunicó a la audiencia que Ismael Zhu, chef del matutino de TV Azteca, enfrenta una pérdida familiar.

Zhu, quien se ausentó repentinamente del programa, recibió la noticia de que su abuela materna, quien residía en China, estaba en sus últimos momentos de vida. De inmediato, emprendió el viaje hacia su país de origen con la esperanza de despedirse de ella, pero lamentablemente no logró llegar a tiempo para hacerlo.

Carlos Quirarte, conductor del programa, explicó la situación a la audiencia al inicio del matutino, mencionando el motivo de la ausencia del chef y expresando el apoyo de todo el equipo.

“Nuestro chinito no llegó y les vamos a platicar por qué. Él tiene a su abuelita en China y se le informó que, desafortunadamente, se encontraba en los últimos días de vida. El chino agarró sus cosas y va a despedirse. Nosotros desde aquí lo abrazamos”, dijo Quirarte, en un gesto de solidaridad con su compañero.

Ismael Zhu se despide de su abuela en redes sociales

Tras la mención en el programa, Ismael Zhu compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, publicando un video y una fotografía para honrar la memoria de su abuela.

En sus palabras, el chef manifestó su dolor por no haber llegado a tiempo, pero también el consuelo de saber que ahora ella descansa junto a su madre, Yún.

“Abuelita, estoy en camino, pero no alcancé a llegar a tiempo para decirte ‘hasta pronto’, como me hubiera gustado. Pero sé que ahora estás en un mejor lugar junto a mi mamá y que desde arriba nos cuidan. Te amo”, expresó Zhu.

La publicación conmovió a sus seguidores, quienes inmediatamente mostraron su apoyo con mensajes de cariño y fortaleza en este difícil momento.

La abuela de Ismael Zhu tuvo un rol fundamental en su vida tras la muerte de su madre, Yún, convirtiéndose en un pilar de apoyo emocional. Olga Mariana, compañera de Ismael en el programa, mencionó que la pérdida es significativa, dado el estrecho vínculo que existía entre ambos.

Zhu publicó una foto reciente de su abuela en la que destacaba su fortaleza y legado, recordando la importancia que tuvo en su vida y agradeciendo el amor que siempre le brindó.

El chef Ismael Zhu abre su segundo restaurante: "¡Es un sueño!”

A pesar de la difícil situación por la que está pasado Ismael Zhu. Hace unos días el chef nos dio una entrevista exclusiva para TVNotas en cual nos reveló que abrió un segundo restaurante.

Desde que ganó la cuarta temporada de MasterChef, Isamel Zhu, mejor conocido como “el Chino” se ha ganado el cariño del público y el respeto de sus compañeros expertos en la cocina. Aunque lo vemos todos los fines de semana haciendo platillos en el matutino Venga la alegría, fin de semana, no para de trabajar y nos presume a su segundo hijo, su nuevo restaurante.

Hace 6 años inauguró el restaurante “Yun” y ahora abre un nuevo establecimiento al sur de la CDMX: “En mis planes a mediano o corto plazo no estaba abrir otra sucursal, pero las cosas se fueron dando”.

“Los dueños de este local me preguntaron si conocia a alguien que le interesara el lugar porque querían poner un restaurante, pero no sabían nada del negocio. La zona es privilegiada. Se dieron pláticas, y como que la energía coincidió. Cuando me di cuenta ya estaba montando el concepto”.

“Este apenas tiene 3 meses abierto y estamos a prueba y error para ver qué les gusta a las personas de por aquí. Estamos organizando la inauguración oficial”.

El restaurante se encuentra en Insurgentes sur

El concepto es un poco diferente al que tiene al oriente de la CDMX: “En la sucursal de avenida de La viga es más anime, como caricatura. Aquí se va más a animales del zodiaco chino como el buey, la gallina y el cerdo, por allá al fondo está la serpiente. Me gustó mucho como quedó".

“Me parto en mil pedazos para estar en los dos. Además, a mí me gusta ir a comprar los alimentos y eso también quita tiempo. Pero vale la pena al ver el resultado. Es una gran responsabilidad sacar este barco a buen puerto”.

“Seguimos teniendo los platillos especialidades de la casa, como el ramen de mole de olla. Tenemos otros que a la gente le gusta mucho pedir, como poke y sushis, pero quiero ver el gusto de la gente para cambiar o tener solo algunas cosas en uno y otras en el otro. Estamos en el proceso de prueba y error. A ver cómo nos va. Espero que bien”, concluyó.

