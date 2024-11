Conductor de ‘Venga la alegría’ acusa a la productora ¡No lo dejaría salir a cuadro! Revelan

El matutino ‘Venga la alegría’ sigue envuelto en las especulaciones sobre el bajo rating que supuestamente tiene frente a otros programas.

Sin embargo, también se han dado a conocer los supuestos cambios que tendrá dicha transmisión de TV Azteca, así como algunos encontronazos que han protagonizado sus colaboradores.

Hace unos días, Álex Kaffie reveló que supuestamente “le dieron las gracias” a Rey Grupero de ‘VLA’ en su versión de fin de semana. Pese a que se desconocen las razones de esta decisión, el ahora conductor del matutino no se quedó callado y desmintió esta información.

Te puede interesar: ¿Rey Grupero confirma su despido de ‘Venga la alegría: Fin de semana’?

Conductor de ‘Venga la alegría’ acusa a la productora

En esta ocasión, el también conocido como ‘el Villano de los espectáculos’ informó en su programa de YouTube ‘Sin lisonja’ que la productora de ‘Venga la alegría’, María Eugenia Silva, recibió un fuerte regaño.

Aunque la situación habría apuntado a que la llamada de atención se debería al supuesto “bajo rating” del matutino, Kaffie comentó que fue a raíz de una fuerte queja por parte de uno de los conductores. ¿Quién “acusó” a la productora?

Según Álex Kaffie, Carlos Quirarte externó en la tele su contundente molestia con María Eugenia.

Supuestamente, no lo habría dejado estar a cuadro porque “no le gustaba su bigote”. Por esta razón, le pidió que se lo rasurara.

Mira: Carlos Quirarte reaparece en Instagram a casi un mes de su salida de VLA

“Resulta que María Eugenia Silva, productora de ‘Venga la alegría’, no le permitió estar a cuadro porque no le gustó su ‘mostacho', como productora le pidió que lo afeitara (...) Pero resulta que no fue a la barbería, sino que le fue a rendir cuentas a uno de sus superiores y pusieron como ‘chancla’ a María Eugenia Silva y pues tuvo que aguantar”, dijo Kaffie.

Kaffie no dio a conocer sí habrá repercusiones por esta situación.

Al momento, Carlos Quirarte no se ha pronunciado respecto a estas especulaciones.

Facebook

Checa: Carlos Quirarte expone represión en Venga la Alegría frente al Capi Pérez

¿Qué hace Carlos Quirarte en ‘Venga la alegría’?

Si bien, Carlos Quirarte es uno de los periodistas más destacados de TV Azteca. Actualmente, funge como conductor de ‘Al extremo’ y también tiene algunas apariciones en las cápsulas de ’Fuerza informativa azteca’.

No obstante, en redes sociales se han cuestionado sobre su aparición en las más recientes transmisiones de ‘Venga la alegría’. Según Kaffie, el presentador es el suplente de Ricardo Casares en la sección de espectáculos, ya que está de vacaciones.

Así lo dijo Álex Kaffie: