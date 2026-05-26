¿Murió ‘el Malilla’? La verdad detrás del rumor falso sobre su presunto deceso y la reacción del cantante, ¡lo desmiente!

En los últimos meses, han aumentado los rumores sobre la muerte de diversos artistas. En esta ocasión, le tocó a Fernando Hernández Flores, mejor conocido en la industria musical mexicana como ‘el Malilla’.

Y es que, recientemente, se comenzó a viralizar una noticia relacionándolo con un presunto asesinato suscitado en Sinaloa, causando preocupación entre sus fervientes fanáticos. Te contamos todo lo que está pasando. ¡Él lo desmintió!

El Malilla / Redes sociales

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¿Realmente murió ‘el Malilla’? La noticia falsa que circuló en redes sociales

El rumor comenzó luego de que un portal de noticias publicitara una nota con el siguiente título: “¿Mur1ó El Malilla? Esto se sabe sobre el as3sinato de cantante de reguetón mexicano”.

Afortunadamente, al entrar a la nota, se aclaró que hablaban sobre Mario Alberto Barreto Domínguez, apodado como ‘Degezeta’, un artista mexicano que fue asesinado hace algunos días en Culiacán, Sinaloa, tras salir de un estudio de grabación.

El joven de 22 años y un amigo iban transitando por la colonia Miguel Alemán. Según los reportes, durante un semáforo en rojo, los responsables se acercaron a su auto y comenzaron a disparar en múltiples ocasiones. Ambos habrían fallecido en el acto.

Si bien hasta el momento se desconoce el motivo del ataque, familiares y amigos de las víctimas concuerdan en que eran personas tranquilas. En el caso de ‘Degezeta’, sostienen que solo estaba dedicado a su música.

El titular con el que promocionaron la nota causó muchos comentarios diversos; algunos usuarios, en su mayoría fans de ‘Malilla’, se dijeron muy molestos por “jugar con un tema tan serio”, mientras que otros, quienes aparentemente no leyeron la noticia completa, lamentaron el presunto deceso del reggaetonero.

El Malilla / Redes sociales

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¿Qué dijo ‘el Malilla’ tras saber la noticia sobre su presunta muerte? ¡Lo desmiente!

Lejos de molestarse o hacer un reclamo contra el portal de noticias que usó su nombre, ‘el Malilla’ se tomó la situación con humor y hasta lo posteó en sus redes sociales con el siguiente mensaje:

“Soy un meme Vlv jaja”. El Malilla

Como era de esperarse, el post se viralizó y se llenó de comentarios de fanáticos que también se tomaron con humor el tema. Estas son algunas opiniones que se podían leer en la publicación:

“Paro cardíaco, padre santo”

“No espanten”

“jaja sí me dio miedo”

“Pero eres un meme muy bien hecho”

“Se te quiere”

“Que se me suba el muerto entonces”

“Ya iba a poner el café para el funeral”

¿Quién es ‘el Malilla’?

Fernando Hernández Flores, mejor conocido como ‘el Malilla’ , es un reggaetonero mexicano.

Tiene 26 años.

Comenzó su carrera en el rap, pero, durante la pandemia, decidió dedicarse por completo al reggaeton.

Con el tiempo, se hizo más relevante en la industria musical con éxitos como ‘Mami tú’, ‘Dime’, ‘Vaquero’ y más recientemente ‘Balenciaga’, junto a Luis R. Conriquez.

Tiene cerca de 4 millones de seguidores en Instagram.

Este 2026, participó en la Semana de la Moda de París para el diseñador Willy Chavarria.

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