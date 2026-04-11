El Malilla sube FOTO escandalosa y deja a todos sus seguidores sin aliento: “Chécate esa hernia, bebé”

Fernando Hernández Flores, mayormente conocido como ‘el Malilla’, escandalizó las redes sociales con su reciente publicación. El reguetonero dejó a todos sin aliento tras mostrarse casi como llegó a este mundo. ¡Todo por anunciar sus próximos conciertos, así como lo más reciente de su música!

El intérprete de ‘B de bellako’ se ha consolidado como uno de los cantantes de reguetón ‘mexa’ más populares del momento. Sin embargo, no solo su música ha causado furor; según sus seguidores, también ha llamado la atención su atractivo. Por esta razón, su reciente actividad en redes sociales no ha pasado desapercibida.

Fernando Hernández, el Malilla, enciende las redes tras publicar candente foto. / IG: @elmalilla_

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¿Qué dijo ‘el Malilla’ sobre vender contenido exclusivo?

En las últimas semanas surgió el rumor de que presuntamente ‘el Malilla’ podría dejar la música para dedicarse a vender contenido exclusivo en una plataforma privada. Esto, luego de que el cantante se quitara la playera en medio de sus espectáculos, lo cual desata gran euforia entre el público.

A raíz de estas especulaciones, el cantante respondió, en un encuentro con la prensa, que no tiene pensado realizar contenido exclusivo, principalmente por las marcas con las que colabora. Aunque señaló que podría considerarlo más adelante.

“No, ese no, se me van todas las marcas. Estoy perdiendo una feria, ¿verdad? Ahí se ve que hacen buena feria. Ya sabrá Dios, cuando tenga cuadros, lo voy a pensar”. ‘El Malilla’

Pese a las declaraciones del intérprete de ‘Tu favo’, sus seguidoras no han perdido la esperanza de verlo totalmente al natural. ¿Será que les concedió ese deseo?

Fernando Hernández, el Malilla, enciende las redes tras publicar candente foto. / IG: @elmalilla_

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¿Qué foto publicó ‘el Malilla’ en redes sociales?

Ahora, Fernando Hernández, ‘el Malilla’, desató suspiros entre sus seguidores en redes sociales con su más reciente publicación en su cuenta oficial de Instagram. ¡Se mostró en toalla y no dejó nada a la imaginación!

Aunque su post fue principalmente para anunciar música nueva, así como promocionar su concierto en Los Ángeles, la atención se centró en la primera fotografía. En esta, ‘el Malilla’ posó frente a un espejo, usando solo una toalla.

El Malilla publicó una fotografía que encendió las redes. / Foto: Redes sociales

“Hoy LA, mañana MÚSICA nueva”, se lee en la publicación.

Como era natural, la imagen se volvió viral y, ¡las redes explotaron! Estos fueron algunos comentarios:



“¿Unas hamburguesitas o qué?”

“Andas con el cohete de fuera”

“Chécate esa hernia, bebé”

“Otro día, otro ojo picado, Fer”

“Tápate o no antojes, checa eso por fa”

Al momento, ‘el Malilla’ no ha respondido a los comentarios en alusión a su tremendísima fotografía. Sin embargo, los halagos siguen en aumento.

Así lo publicó ‘el Malilla':

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¿Quién es ‘el Malilla’ y cuándo son sus conciertos en México?

‘El Malilla’ dio a conocer que su gira ‘Tu maliante bebé tour’ se extendió a seis ciudades nuevas y las fechas:



16 de abril – Cancún

23 de abril – Guadalajara

25 de abril – Veracruz

29 de abril – Toluca

2 de mayo – Tijuana

3 de mayo – Mexicali

9 de mayo – Chiapas

14 de mayo – Morelia

15 de mayo – Morelia

21 de mayo – Oaxaca

23 de mayo – Querétaro

6 de junio – Tampico

19 de junio – Xalapa

27 de junio – Chihuahua

Fernando Hernández Flores nació el 26 de agosto de 1999 en Valle de Chalco, Estado de México. Es conocido artísticamente como ‘el Malilla’ y se ha desarrollado como cantante y compositor dentro del género urbano, particularmente en el reguetón mexicano.

Inició su trayectoria en la escena del rap como un pasatiempo y, durante la pandemia, decidió enfocarse de manera formal en el reguetón. Su nombre artístico surgió a partir de cómo un productor se refería a él en el estudio de grabación: “vato malilla”.

Para octubre de 2024, acumulaba más de 8 millones de oyentes mensuales en Spotify, cifra que lo colocó entre los exponentes del reguetón ‘mexa’. De manera constante se ha presentado en festivales y ferias como:



El Coca-Cola Flow Fest,

El Axe Ceremonia y

la Feria Metropolitana Chimalhuacán 2024 y

El palacio de los deportes

En 2025 participó en el Tecate Pa’l Norte en Monterrey y se presentó en Coachella, en el escenario Sonora durante ambos fines de semana. Ese mismo año ondeó la bandera de México en el festival y utilizó un traje diseñado por Willy Chavarria.

A lo largo de su carrera ha colaborado con artistas como:



J Balvin,

Dani Flow,

‘El Bogueto’,

Eme MalaFe,

Uzielito Mix,

Ms Nina,

Bellakath y

Yeri MUA, y en 2026 participó en la Semana de la Moda de París para el diseñador Willy Chavarria.