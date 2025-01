Famoso músico mexicano denuncia estafa de 200 mil pesos: “Es una ratita” VIDEO

El famoso rapero mexicano David Sierra Treviño, artísticamente conocido como MC Davo, se suma a la lista de personalidades que denuncian ser víctimas de fraude, como Cynthia Klitbo, que fue estafada. Al joven ¡le robaron más de 200 mil pesos!

El cantante externó su enojo luego de relatar cómo una persona le robó dicha cuantiosa suma de dinero, tras hacer un trato para arreglar una cocina. ¿Qué pasó?

Mc Davo famoso rapero mexicano fue estafado / IG: @mcdavoo

¿Qué le pasó a MC Davo?

A través de su cuenta oficial de TikTok, el intérprete de ‘Desde cero’ denunció la terrible estafa que vivió por parte de una persona a la que contrató para que le arreglara una cocina.

Aseguró que no se dejaría de dicho sujeto. Incluso, comentó a sus seguidores que otro de sus colegas también fue atracado por la misma persona.

“Una persona me robó 200 mil pesos y me acabo de enterar que le robó otros 200 mil pesos a otra persona del medio artístico y me parece increíble cómo el destino nos junta y pide ayuda para dar con Carlos Ferreira, que es la persona que nos robó... Es una ratita”. MC Davo

Davo contó que su equipo se habría asegurado que todo fuera confiable, pero al final se dieron cuenta de que algo no andaba bien. No obstante, ya era demasiado tarde. ¡Ya le había depositado una gran cantidad”.

“Fingió tener una oficina, yo mandé a mi gente para comprobar que era un lugar en donde armaban cocinas, y en efecto sí, pero no eran de él. Entonces el estafador te monta la película para que vayas a su oficina, pide prestado un carro para ser un tipo elegante y es un estafador”, agregó.

MC Davo: el famoso pide a sus seguidores tengan cuidado con los estafadores

Finalmente, el cantante narró que el estafador le puso miles de trabas para hacerle su trabajo. Esto fue después de que le hizo un segundo depósito, pero después no le volvió a contestar.

Por esta razón, reflexionó con sus seguidores que tuvieran cuidado con estos delincuentes, quienes estafan en redes sociales.

“Le di su primer depósito y trabajó a medias; le deposité el segundo y empezó con un chin... de trabas. Al tercer depósito me dijo ‘lo que le vas a comprar a Home Depot en tarja, horno, parrilla, a mí me hacen un descuento’. Me convenció de depositarle a él, pero que sirva de experiencia para que no le pase a alguien más”, dijo el rapero.

¿Quién es MC Davo?

MC Davo, cuyo nombre real es David Sierra Treviño, es un rapero y compositor mexicano nacido el 30 de junio de 1991 en Monterrey, Nuevo León. Inició su carrera musical a los 17 años. Subió su primer video musical a YouTube en octubre de 2011, titulado ’01. - MC DAVO - La descarga’.

Antes de alcanzar la fama, MC Davo trabajó en diversos oficios, que incluyó la venta de enciclopedias y como mesero. Fue amigo cercano del fallecido rapero Lefty.



Así lo dijo MC Davo: