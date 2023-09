Muere el rapero Lefty SM a los 31 años en ataque en su casa

Reportan que un comando armado entró a la casa del rapero y abrieron fuego contra él; su esposa lo llevó a un hospital pero no pudieron salvarlo.

Comenzó a conocerse que el rapero mexicano conocido como Lefty SM había muerto en un ataque en su casa y fue su colega, MC Davo, quien confirmó la noticia a través de sus redes sociales.

“¿Cómo es posible que pase esto? No puedo creerlo, en serio, no puedo creerlo. Ya hablé con todo el mundo para comprobar que esto sea cierto”, dijo visiblemente afectado.

Además, la compañía discográfica, Alzada, comunicó: “Con profunda tristeza informamos sobre el fallecimiento de nuestro hermano Lefty SM, Juan Carlos Sauceda. Nuestro cariño, amor y oraciones están con su esposa María Isabel y sus dos hijas”.

¿Qué le pasó a Lefty SM?

Algunos reportes preliminares que han sido dados a conocer por medios locales, Lefty SM habría sufrido un ataque armado en su casa en Zapopan, Jalisco.

Se sabe que el sábado 2 de septiembre por la noche, los agresores habrían llegado al fraccionamiento La Cima en un auto blanco sin placas, y luego de burlar la seguridad, fueron directamente a su casa y tocaron la puerta. Cuando el rapero abrió, los agresores dieron dos disparos contra él y según un miembro de seguridad del fraccionamiento, los atacantes huyeron inmediatamente.

La esposa del rapero estaba con él en el momento del ataque y reportan que lo llevó a un hospital cercano, pero Lefty SM no pudo sobrevivir a las heridas de los disparos que le dieron en el abdomen y en la cadera.

Su esposa lo llevó a un hospital pero ya no pudo salvarse / Instagram

La pareja sentimental del rapero se pronunció al respecto en sus redes sociales diciendo: “No me estén mandando mensajes, no quiero saber de nadie, solo estoy teniendo un mal sueño, pellízcame mi amor, ya me quiero levantar de esta pesadilla por favor”.

¿Quién era Lefty SM?

Uno de los temas más conocidos del rapero es ‘Por mi México’, tema que compartió con Santa Fe Klan, MC Davo, Neto Peña, Dharius y C-Kan.

El video de este tema fue estrenado apenas la semana pasada.