Alberto Vázquez ya se recupera en su casa, tras días hospitalizado: Este es su estado de salud

Después de una semana de incertidumbre, por fin hay buenas noticias sobre la salud de Alberto Vázquez. El querido cantante y actor de 85 años ya fue dado de alta del hospital donde estuvo internado desde el pasado martes 17 de junio , y ahora se recupera tranquilamente en su rancho Santa Julia , ubicado en Matamoros, Coahuila .

El también intérprete de “Maracas” fue sometido a un cateterismo en el Hospital de Alta Especialidad #71 del IMSS en Torreón. Aunque su familia quiso mantener en privado los detalles del procedimiento, el pasado domingo 22 de junio al mediodía se confirmó su alta médica. A las 13:30 horas, fue trasladado por paramédicos de la Cruz Roja en compañía de su esposa, rumbo a su hogar para continuar con una recuperación supervisada pero ya lejos del hospital.

Alberto Vázquez / Instagram

¿Qué le pasó a Alberto Vázquez y por qué fue hospitalizado?

Fue su propia oficina de representación de Alberto Vázquez la que confirmó que el procedimiento estaba programado desde antes, por lo que no se trató de una emergencia. Sin embargo, al tratarse de un tema cardiovascular, la preocupación creció entre sus seguidores y medios de comunicación.

El procedimiento médico consistió en un cateterismo, una intervención que requiere insertar un catéter por una arteria de la pierna para mejorar el flujo sanguíneo, normalmente cuando hay sospechas de obstrucción o problemas en el corazón.

El artista llegó al hospital el martes 17 de junio a las 17:00 horas, y permaneció bajo estricta vigilancia médica durante seis días. Fuentes del hospital revelaron que la familia pidió total discreción sobre el estado del cantante, por lo que no se dieron actualizaciones oficiales durante su estancia, algo que solo alimentó rumores en redes sociales.

Alberto Vázquez fue intervenido de manera urgente en una clínica en Torreón / Foto-Ig: albertovazquezofic

¿Qué dijo Alberto Vázquez a sus fans tras salir del hospital?

Para calmar las aguas y desmentir los comentarios alarmistas, Alberto Vázquez reapareció en sus redes sociales con un audio lleno de buen humor y cariño. En su cuenta oficial de Instagram se publicó un mensaje directo para sus seguidores, donde desmintió estar grave y aprovechó para enviar un mensaje contundente a sus detractores.

“No sé qué traen conmigo los haters que a cada rato me matan, me enferman, me abren del corazón, del estómago, me hacen muchas cosas... pero estoy bien, gracias a Dios”, expresó el sonorense con su inconfundible voz. También aprovechó para agradecer a sus fans por el cariño:

“Les mando saludos a todos mis grandes amigos de internet, y a mis fans, gracias por existir”. Este mensaje fue recibido con aplausos virtuales y cientos de comentarios deseándole pronta recuperación.

Este fue el mensaje que dejó a sus fans:

¿Donde se recupera Alberto Vázquez?

Aunque no se han dado detalles exactos sobre el tiempo que requerirá para estar al 100, se sabe que Alberto Vázquez pasará su recuperación rodeado de su familia y en la paz de su rancho Santa Julia, ubicado en la región de La Laguna, en los estados de Coahuila y Durango. Ahí, alejado del bullicio y el estrés, podrás retomar fuerzas poco a poco.

Sus familiares, encabezados por su esposa, serán los encargados de dar actualizaciones a través de las redes oficiales del artista , por lo que se espera que en los próximos días haya más noticias sobre su evolución.

