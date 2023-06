La nieta de Alberto Vázquez contó a TVNotas lo bien que la pasaron en la filmación del video Sonreír

La joven no solo heredó el talento musical de don Alberto y de su papá, Arturo Vázquez, sino también la belleza de su abuela doña Isela Vega (Q.E.P.D.).

Luego de que don Alberto Vázquez nos compartiera su alegría de filmar el videoclip de su nuevo tema Sonreír -que puedes ver en su canal de Youtube- platicamos con su nieta Tania María Vázquez. Ella es hija de Arturo Vázquez y se está lanzando como cantante. Nos contó lo mucho que ha aprendido de su abuelo y los consejos que le da.

-Tania nos contó cómo la pasaron cuando filmaron el videoclip de Sonreír con don Alberto:

“Estuvo padrísimo porque convivimos mucho y aprendimos mucho de mi abuelo, Tiene mucha sabiduría del manejo de cámaras, de dirección... él dirigió todo y lo grabamos en su rancho de Torreón. Pasamos unas breves vacaciones muy contentos y fue una experiencia totalmente familiar que nos unió mucho más. Es una canción que a mi abuelito le gusta mucho con todos los que cantamos en la familia, está mi papá, mi tía Claudia, Coco, mi prima Catriona y yo”.

Platicó a TVNotas que la idea del video fue de Alberto Vázquez:

“[La idea fue] de mi abuelito. Nos la propuso. Nos invitó a participar con él. Es una canción de Charlie Chaplin muy antigua. Él hizo la traducción, la letra y le quedó preciosa. Distribuyó las partes a cada uno y junto con el productor Maurizio Coli lo hicimos. A todos nos encanto”.

Tania María actualmente esta estudiando la Licenciatura en Canto y composición / Cortesía familia Alberto Vázquez

-¿Por qué no estuvo tu hermano Lázaro?

“Mi hermano no se anima a cantar, pero toca la guitarra muy bien, el piano igual y como se acaba de titular en Ingenieria Civil pues no pudo ir”.

-¿Cómo es don Alberto Vázquez?

“La verdad es un agasajo. Es muy bromista y chistoso. De todo se saca de las mangas para hacer bromas y estar con él siempre son risas. Es súper sabio. Da muy buenos consejos. Tiene mucha energía. Le encanta desvelarse. Creo que es de familia. Como es cantante pues todavía trae ese reloj biológico. Y estamos aprovechando al máximo el tiempo con mi abuelito”.

-¿Cómo te llevas con tu tío Coco?

“Ay ‘Coco’, es un amor. Es un niño súper inteligente, súper atlético. Tiene una gran energía. Está en todo, baila increíble, canta, toca el piano muy bien y así que Coquito puede ser cualquier cosa en esta vida y lo va hacer bien”.

La familia de don Alberto Vázquez es muy unida / Cortesía familia Alberto Vázquez

-Aunque es chico, ¿le dices tío?

“Eso está súper raro que es mi tío chiquito y a él le da pena decir que soy su sobrina. El otro día lo lleve al centro comercial con unos amiguitos y no les dijo que soy su sobrina (risas), a mí dice Tania, pero bueno él es un amor, muy lindo y nos llevamos muy bien; cuando voy cantamos, tocamos el piano, bailamos y andamos de arriba para abajo, nos queremos mucho”.

-Tu papá, ¿cómo se lleva con su hermanito?

“Súper bien, también lo mismo, se pone a leer con él, se ponen a jugar fútbol, platican, tocan el piano y aunque tenga hermanos tan grandes se adapta muy bien”.

-Tu abuelito, ¿cómo está de salud?

“Muy bien, tiene mucha energía, come súper bien, está súper feliz y Coco le ha venido a dar mucha energía, movilidad a su vida y muchas cosas bonitas”.

Arturo y Tania tiene una gran comunicación / Cortesía familia Alberto Vázquez

-Ahora que también están incursionando como cantante, ¿qué consejos te ha dado tu abuelito?

“Es todo un maestro. Me dice que me cuide mucho, que le eche muchas ganas, que estudie, que no pierda nunca la fe y la ilusión de conseguir lo que quiero, que no siga patrones, sea yo misma, que transmita mi esencia, sea original y sobretodo me dice: ‘no copies a nadie, canta como tú'. Y estoy estudiando mucho, estoy ya en la Licenciatura en canto y composición. En mi redes de repente estoy sacando cositas”.

-¿Qué planes tienes?

“Tengo muchos planes. Tengo planeado lanzar una canción a dueto con un chico nuevo, pero ya lo anunciaré. Estoy armando mi banda, para poder presentarme y conozcan lo que estoy haciendo. Ahorita estoy intentando y experimentando todos los géneros, porque una cantante canta todo, pero ya que encontraré mi género que me distinga y me haga sentir súper bien. Me gusta mucho el pop, el country y las baladas”.

-Algo que quieras encontrar...

“Siempre es un honor y placer trabajar con mi abuelo, sobretodo Sonreír me llega mucho al corazón porque es un recuerdo para el resto de mi vida. Estos momentos que pasamos con él fueron hermosos, andábamos en el coche con él y todo, la pasamos padrísimo y estuvimos con su esposa Eli, mi tía Claudia del grupo ‘Postdata’ que es súper divertida y toda la familia, parecíamos como niños”.