¿Por qué hospitalizaron a Alberto Vázquez? Cantante reaparece y revela su estado de salud: “No se alarmen”

Durante la tarde del pasado 18 de junio, se reportó que el cantante Alberto Vázquéz, de 85 años, fue hospitalizado de emergencia la Clínica 71 del IMSS en Torreón, tras sufrir una complicación cardiáca.

Se dijo que el intérprete de ‘Maracas’ se sometió a una cirugía de emergencia para colocarle un bypass en el corazón, procedimiento que resultó ser todo un éxito.

De acuerdo con la periodista Maxine Woodside, se encontraba “bajo observación médica, y que personal de la institución mantiene contacto constante con sus familiares”. Esta información encendió las alarmas de los fanáticos, quienes no dudaron en expresar sus buenos deseos para su pronta recuperación.

En medio de la incertidumbre, el equipo de Alberto Vázquez lanzó un comunicado aclarando el verdadero motivo de la hospitalización del afamado cantante. Dicho mensaje, compartido a través de redes sociales, menciona que Vázquez, en efecto, sí fue hospitalizado, pero no por las razones que se dijeron en un principio.

Y es que, la celebridad ya tenía programada una “cirugía de cateterismo en una pierna”, señalando que la operación fue todo un éxito y será dado de alta en los próximos días.

“Hacemos de su conocimiento que el Sr. Alberto Vázquez se encuentra en buen estado de salud tras haber sido sometido a una cirugía programada de cateterismo en una pierna. Actualmente, está en proceso de recuperación y se espera que sea dado de alta en los próximos días”, se indicó.

Asimismo, agradecieron el apoyo del público y pidieron que no se dejaran llevar por “información errónea que solo generan confusión, reiterando que el artista está estable.

“Hacemos un enérgico llamado a no hacer caso a la información errónea que algunos medios han difundido públicamente, pues no corresponde a la realidad y solo genera confusión. El Sr. Alberto Vázquez agradece sus mensajes y expresa su entusiasmo por pronto poder saludarlos y regresar a los escenarios”, señalararon.

Por otra parte, se compartió un audio de Alberto Vázquez, en el que explica su estado actual de salud, pidiéndole a sus fans que “no se alarmen” por la información falsa.

Alberto Vázquez

“Vuelvo a repetir a todo el mundo que no se alarme. No sé qué traen conmigo los haters que cada rato me matan, me enferman, me abren del corazón, del estómago… me hacen muchas cosas”