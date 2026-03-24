Nicola Porcella sube FOTOS y enloquece las redes sociales ¡deja poco a la imaginación!

El actor y conductor peruano Nicola Porcella encendió redes sociales tras compartir unas fotografías que rápidamente se difundieron entre sus seguidores y que, a decir de ellos, dejan poco a la imaginación, luego de su derrota en Ring Royale, ¿de qué se trata? Te revelamos los detalles.

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Nicola Porcella sorprende las redes sociales con candentes fotos. / IG: @nicolaporcella12

Nicola Porcella pierde en Ring Royale

En el evento Ring Royale, Nicola Porcella fue derrotado por Aldo de Nigris, quien logró imponerse en el segundo round. Durante ese episodio del combate, De Nigris envió a la lona al peruano, lo que marcó el desenlace de la pelea y le permitió quedarse con el resultado a su favor dentro de la función.

La jornada también incluyó otros enfrentamientos que definieron a sus respectivos ganadores. Marcela Mistral obtuvo la victoria frente a Karely Ruiz, mientras que Alfredo Adame venció a Carlos Trejo. Estos resultados formaron parte de la cartelera del evento, que reunió a distintas figuras en el ring.

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¡No pasa desapercibido! Nicola Porcella y sus fotos que dan de qué hablar. / Redes sociales

Nicola Porcella publica en redes sociales ¡fotos picantes!

El actor y conductor peruano Nicola Porcella compartió recientemente contenido en sus redes sociales que generó reacciones entre sus seguidores.

En una de las imágenes, publicada en sus historias, aparece frente a un espejo dentro de un espacio de bronceado, sosteniendo el teléfono mientras toma la fotografía. En la escena se observa una cabina detrás de él y el mensaje Hoy tocó bronceado”.

En otra imagen, se le ve en lo que parece ser un vestidor, de pie frente a un espejo de cuerpo completo. Porta un short y sostiene una prenda en una mano mientras flexiona el brazo, en una pose dirigida a la cámara.

Ambas publicaciones comenzaron a circular entre usuarios en distintas plataformas, donde fueron retomadas y comentadas. Las imágenes forman parte del contenido que el propio Nicola Porcella ha compartido recientemente, mostrando momentos de su rutina y espacios en los que se encuentra.

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Foto reciente que compartió Nicola Porcella en sus redes sociales. / Redes sociales

¿Quién es Nicola Porcella?

Nicola Porcella es una influencer y conductor nacido el 5 de febrero de 1988 en Lima, Perú, que también ha desarrollado facetas como actor y exfutbolista. Su presencia en la pantalla comenzó con participaciones en programas de entretenimiento en su país, hasta consolidarse en formatos de telerrealidad que lo llevaron a ser reconocido por el público.

Su proyección se amplió a partir de su participación en programas como Esto es guerra, donde formó parte de distintas temporadas, así como en otros formatos televisivos y de conducción. Con el tiempo, también incursionó en la actuación con apariciones en series y telenovelas, además de integrarse a proyectos en México como La casa de los famosos México, lo que marcó una etapa en su carrera fuera de Perú.

A lo largo de su trayectoria, ha combinado su participación en realities, conducción y actuación, además de involucrarse en proyectos relacionados con medios digitales y deportivos. Su actividad se ha mantenido entre Perú y México, donde ha formado parte de distintos formatos televisivos y espacios de entretenimiento.

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