Alfredo Adame ¿se contradice sobre millonario pago que recibió en Ring Royale?: “300 mil varos y eso fue mucho”

Después de que Sergio Mayer dejara entrever que podría subir al ring contra Alfredo Adame, el ‘Golden boy’ concedió una entrevista en la que se sinceró sobre su participación en la primera edición de Ring Royale y confesó que… ¿Ganó millones?

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¿Alfredo Adame ganó millones por su pelea vs. Carlos Trejo? / Mezcalent

¿Cómo fue la participación de Alfredo Adame en Ring Royale?

Fue en marzo de 2026 cuando Alfredo Adame se volvió tendencia al derrotar a Carlos Trejo en la primera edición de Ring Royale. Debido a que su pelea era una de las más esperadas de la noche, hasta el día de hoy sigue generando reacciones.

Tras más de 20 años de confrontaciones públicas, Trejo y Adame subieron al ring el pasado 15 de marzo; pese a las expectativas que se tenían, su combate duró poco, pues el ‘Golden Boy’ logró noquear al ‘Cazafantasmas’ y poner fin a la rivalidad en cuestión de minutos.

Ante la derrota de Carlos Trejo, los dimes y diretes no se hicieron esperar, sobre todo en la cuestión económica, pues actualmente sigue generando intriga la cantidad de dinero que se embolsaron tras el éxito de su combate.

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Carlos Trejo vs Alfredo Adame: su pelea sigue generando reacciones. / Redes sociales

¿Cuánto ganó Alfredo Adame por derrotar a Carlos Trejo en Ring Royale?

Luego de que se especulara que Alfredo Adame fue el mejor pagado de Ring Royale, el exparticipante de La granja VIP rompió el silencio en el pódcast de Melo Montoya, donde aseguró que cobró en dólares, al igual que todos los contratos que firma.

“Nada más por subirme, en dólares, porque yo cobro en dólares y los contratos los arreglo en Estados Unidos, 2 millones de pesos, y en patrocinios llevaba otros 4 millones de pesos”. Alfredo Adame

Al ser cuestionado sobre la cifra que recibió Carlos Trejo, el exhabitante de La mansión VIP bromeó muy a su estilo sobre el tema y aseguró que recibió mucho menos que él, pese a que tuvo varias exigencias: “300 varos (300 mil pesos) y eso ya fue mucho, y un bolillo”, dijo entre risas.

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Alfredo Adame habría ganado millones en Ring Royale. / Redes sociales

¿Alfredo Adame cambia la cifra siempre que le preguntan por su pago en Ring Royale?

Cabe recordar que meses atrás te contamos en TVNotas que Alfredo Adame recibió una millonaria cantidad por pelear en Ring Royale. En una entrevista con Yordi Rosado, Adame confesó que había ganado 4 millones de pesos.

“A Trejo le pagaron 300 mil pesos, no vale más. Me lo pusieron de saco para que le diera en la mad... Yo iba por 250 mil dólares”, contó Alfredo Adame con Yordi Rosado. Ahora, en su nueva plática con Melo Montoya , aseguró haber ganado 6 millones de pesos entre su contrato y patrocinadores.

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Así lo dijo Alfredo Adame: