Alfredo Adame revela el millonario pago que recibió por pelear en Ring Royale, ¿ganó más que Carlos Trejo?

El ‘Ring Royale’ se ha coronado como uno de los eventos más exitosos de 2026. Y es que hizo realidad algo que parecía imposible: poner a pelear en el ring a Carlos Trejo y Alfredo Adame, quienes por años han estado enfrascados en una guerra de dimes y diretes.

Una de las dudas que más ha surgido en relación con el enfrentamiento ha sido el pago que obtuvo cada uno. En redes sociales ha circulado la versión de que les habrían pagado entre 300 mil y 500 mil pesos. Esto, aunado a un bono de 200 mil pesos extra al ganador, que, en este caso, se lo habría llevado Adame.

En medio de tanta especulación, el actor rompe el silencio y revela el pago millonario que habría recibido por el combate. ¿Ganó más que el ‘Cazafantasmas’? Esto fue lo que dijo.

Alfredo Adame vs. Carlos Trejo / Redes sociales

Te recomendamos: Alfredo Adame confirma complicaciones en medio de pelea con Carlos Trejo en Ring Royale, ¡no iba a subir!

¿Por qué Alfredo Adame y Carlos Trejo se pelearon en Ring Royale?

La rivalidad de Alfredo Adame y Carlos Trejo surgió hace ya muchos años. Y es que, en múltiples ocasiones, el actor no solo ha insultado al ‘Cazafantasmas’, sino que también lo ha acusado de, presuntamente, haberle quitado la vida a su primera esposa, Sofía Cacheux.

Trejo siempre ha negado esto y ha dicho que Adame no es una buena persona. A partir de allí, se han insultado y hasta amenazado a lo largo de los años.

En 2019, se había pactado una pelea entre ellos. Los dos se dijeron estar dispuestos y hasta ofrecieron una conferencia de prensa en la que Carlos le lanzó un botellazo a Adame, desatando el caos. El evento quedó cancelado.

Finalmente, el pasado 15 de marzo se enfrentaron en el Ring Royale, evento organizado por Poncho de Nigris. Si bien Alfredo resultó ganador, la polémica no ha cesado. Y es que el ‘Cazafantasmas’ dijo que, si bien aceptaba su derrota, consideraba que su contrincante hizo “trampa” al hacer un supuesto movimiento no permitido. Asimismo, su actual esposa denunció un supuesto favoritismo.

Alfredo ha negado esto y sostiene que su victoria “fue legal”. Aunque dijo estar dispuesto a una revancha, después señaló que no creía necesario “perder el tiempo”.

Alfredo Adame vs. Carlos Trejo / Redes sociales

No te pierdas: ¿Carlos Trejo y Alfredo Adame no tendrán revancha? Poncho de Nigris revela quién quedaría fuera de Ring Royale

¿Alfredo Adame ganó más que Carlos Trejo en el Ring Royale?

En una reciente entrevista con Yordi Rosado, Carlos Trejo aseguró que, presuntamente, recibió más que Carlos Trejo por estar en el Ring Royale. Según él, ganó 250 mil dólares, es decir, 4 millones de pesos.

“A Trejo le pagaron 300 mil pesos, no vale más. Me lo pusieron de saco para que le diera en la mad...Yo iba por 250 mil dólares” Alfredo Adame

Supuestamente, por la pelea le pagaron 100 mil dólares por subirse al ring. Los otros 150 mil los obtuvo gracias a los patrocinios.

También contó que había subido al cuadrilátero con vértigo, el cual habría sido ocasionado después de haber sido agredido por el esposo de Karely. Indicó que, aun con las dificultades, le pudo ganar a Trejo, algo que lo hace muy feliz.

¿Cuándo se realizará la segunda edición de ‘Ring Royale’ de Poncho de Nigris?

De acuerdo con lo reportado en diversos medios, el ‘Ring Royale’ tuvo más de 7 millones de espectadores en las transmisiones que se realizaron en diversas plataformas, volviéndolo uno de los eventos más vistos. Además de que fue tendencia en redes sociales.

Debido a esto, ya se confirmó la segunda edición para 2027. Poncho de Nigris señaló que ya tenía dos peleas confirmadas. En tanto que doña Lety, mamá del influencer, dijo que Fer Alucín iba a participar.

También Bellakath y Yeri MUA se dijeron dispuestas a subir al ring, siempre y cuando las negociaciones sean justas.

Mira: Carlos Trejo arremete contra victoria de Alfredo Adame en el Ring royale 2026, ¿expone fraude? “No fue legal”