Ring Royale 2: Filtran pago y condiciones que les ofrecerían a las celebridades por subirse al ring

La próxima edición del Ring Royale ha generado muchas expectativas. Poncho de Nigris, organizador del evento, confirmó que se celebrará, tentativamente, en 2027, asegurando que será aún mejor que su predecesora, la cual se realizó el pasado 15 de marzo en la Arena Monterrey.

Con el paso de las semanas, han salido a la luz algunos detalles como los posibles peleadores. Entre lo que ha surgido, se encuentra cuánto ganarían las celebridades que animen a subir al ring el próximo año. Esto es todo lo que se sabe.

Ring Royale 2 / Redes sociales

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¿Cuánto ganaron los peleadores en el Ring Royale?

Sin duda alguna, la primera edición de Ring Royale sorprendió a todos. No solo contó con cantantes de renombre para amenizar el evento, sino que también las peleas causaron furor en redes sociales. Entre las más destacadas estuvieron:

Marcela Mistral vs. Karely (Vencedora: Marcela Mistral)

Alfredo Adame vs. Carlos Trejo (Vencedor: Carlos Trejo)

Abelito vs. Bull Terrier (Vencedor: Bull Terrier)

Aldo de Nigris vs. Nicola Porcella (Vencedor: Aldo de Nigris)

Aunque no se ha dicho el sueldo oficial de cada participante, se reportó que, supuestamente, recibieron entre 300 mil y 500 mil pesos. Si lograban ganar, obtendrían un bono extra de 200 mil pesos. Sumado con los patrocinios, el pago habría sido de cerca de un millón de pesos.

Cabe mencionar que, presuntamente, se dijo que Poncho perdió cerca de un millón de dólares por derechos de autor. Y es que no censuró la música durante la transmisión en vivo. Supuestamente, las disqueras habrían reclamado.

“Sony Music se queda con todos los derechos y todas las ganancias de este evento… No hubo un asesor de media. Me extraña que Poncho de Nigris (no lo contemplara). Le explico; esta madre rompió el récord de audiencia en YouTube y otras plataformas… Metieron a varios artistas firmados por Sony Music. De toda la transmisión, Sony Music presentó reclamaciones de derechos de autor y se quedó con todas las ganancias. Por lo menos sí se embolsaron un millón de dólares o un poco más”, reportó un usuario en redes sociales. Esta versión guarda la calidad de rumor.

Ring Royale / Redes sociales

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Este sería el sueldo para los participantes en Ring Royale 2

Recientemente, el creador de contenido Paulo Chavira contó que, supuestamente, fue contactado por Poncho de Nigris para participar en el Ring Royale 2. Luego de que el regiomontano negara esto, Chavira mostró el presunto “precontrato” que Poncho le mandó.

En dicho documento se especifica: “Una contraprestación de 500 mil pesos por su participación en el evento y en sus actividades relacionadas, además de sus servicios de publicidad y promoción”.

También se lee una promesa de un pago adicional: “Otorgamiento del 50% de las utilidades por los patrocinadores que deseen colaborar con su imagen dentro de la producción”. Se menciona que el documento no es un contrato, sino una carta de “intención” para saber si pueden comenzar las negociaciones.

“La presente comunicación tiene carácter preliminar y confidencial, por lo que no sustituye a ningún contrato, reiteramos nuestro interés en avanzar hacia la formación buscando los términos y condiciones idóneos para poder concretar su participación dentro de ‘Ring Royale’ temporada dos”, resalta. Hasta el momento, Poncho no se ha pronunciado ante la filtración del supuesto documento.

A mí esto me parece una invitación. pic.twitter.com/ZlRgu1cd0B — PauloDybola (@PauloChavira) March 24, 2026

¿Qué se sabe sobre Ring Royale 2?

En su momento, Poncho de Nigris adelantó que ya había dos peleas confirmadas para el Ring Royale 2. Si bien no dijo nombres, aseguró que serían “épocas”. Por otro lado, doña Lety, mamá de Poncho, aseguró que Fer Alucín pelearía contra su nieta, Andrea.

De igual forma, Bellakath y Yeri MUA se dijeron dispuestas a participar, por lo que muchos creen que su pelea podría ser una de las primeras confirmadas.

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