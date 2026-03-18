Marcela Mistral dedica potente mensaje a Karely tras vencerla en Ring Royale; ella responde, ¿revancha?

La pelea entre Marcela Mistral y Karely en la primera edición de Ring Royale continúa dando de qué hablar, pero ahora fuera del cuadrilátero. Luego de protagonizar el combate estelar el pasado 15 de marzo, la conductora regiomontana compartió un mensaje en el que reconoció el desempeño de su contrincante y llamó a detener las críticas en redes sociales.

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Marcela Mistral / Redes sociales

¿Qué dijo Marcela Mistral sobre Karely tras su pelea en Ring Royale?

A través de su cuenta de Instagram, Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris, publicó un mensaje en el que se refirió a Karely como una “guerrera” y pidió a sus seguidores frenar los ataques en su contra. En su mensaje, la conductora enfatizó el respeto por el proceso que ambas vivieron durante su preparación y desempeño en el ring.

“Mi reconocimiento y admiración al coraje y fortaleza de esta mujer. Guerrera y madre, una mujer que es noble y de corazón delicado y que nunca se rajó (...) Ante el deporte y la competencia pido que se detengan las manifestaciones de burla y de agresión. Vamos a lo que sigue, vamos a lo que viene. Te deseo lo mejor. El trabajo está hecho. Y todo se quedó en ese ring, ¡ánimo, campeona! Valiente y valiosa sigue adelante porque un momento no te define. Me ayudaste más de lo que te puedes imaginar” Marcela Mistral

En su publicación, Mistral también hizo referencia al esfuerzo físico y emocional que implicó el enfrentamiento, así como al proceso de entrenamiento previo. El mensaje fue interpretado como un cierre formal a la rivalidad que ambas habían sostenido durante varios años.

Cabe recordar que Karely ya contaba con experiencia en este tipo de combates, luego de haber participado previamente en Stream Fighters 4, donde obtuvo la victoria ante la influencer colombiana Karina García. Sin embargo, en esta ocasión, la preparación de Mistral fue determinante para quedarse con el triunfo y el cinturón del evento.

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¿Karely respondió al mensaje de Marcela Mistral?

Tras la publicación de Marcela Mistral, la influencer Karely no tardó en reaccionar. La influencer respondió también a través de redes sociales, donde agradeció las palabras de su contrincante y reconoció el esfuerzo que ambas realizaron durante el combate.

En su mensaje, Karely también ofreció disculpas por declaraciones pasadas dirigidas a Mistral, lo que refuerza el cierre del conflicto entre ambas figuras públicas. La frase “borrón y cuenta nueva” fue destacada por usuarios en redes como una señal de reconciliación.

“Gracias por ver más allá de un momento y por reconocer el esfuerzo, el corazón y todo lo que hay detrás. Me quedo con lo aprendido, con la frente en alto y con más ganas que nunca de seguir creciendo. Borrón y cuenta nueva, y disculpa por todos esos comentarios hacia tu persona. ¡Dios te bendiga!” Karely Ruiz

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Respuesta de Karely Ruiz a Marcela Mistral / Captura de pantalla

¿Cómo fue la pelea entre Marcela Mistral y Karely en Ring Royale?

El combate entre Marcela Mistral y Karely fue el evento estelar de la primera edición de Ring Royale, realizada el pasado 15 de marzo. La pelea generó expectativa desde su anuncio debido al historial de rivalidad entre ambas.

Aunque Karely llegaba con experiencia previa en el ring, Mistral logró imponerse gracias a su preparación física y disciplina durante el entrenamiento. Este desempeño le permitió obtener la victoria y quedarse con el cinturón del evento.

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