¿Marcela Mistral ya no peleará con Karely? Entre lágrimas, admite: “Queremos renunciar”

Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris, vuelve a ser tendencia en redes sociales. En esta ocasión, no fue por algo relacionado con su próxima pelea con Karely en el King Royale 2026, sino por grabarse en una aparente crisis emocional y admitir que está “cansada”. Su video causó mucha controversia en redes sociales.

Marcela Mistral / Redes sociales

¿Qué está pasando con Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris?

A través de Instagram, Marcela Mistral compartió un video en el que se le podía ver llorando de una manera incontrolable en lo que parece ser un gimnasio. La influencer trataba de tranquilizarse sin éxito.

En la descripción del post, expresó que, en ocasiones, los recuerdos la inundan a tal punto que la agotan emocionalmente, pero que siempre ha tratado de no rendirse y salir adelante.

“Duele el corazón; duelen los recuerdos… explotan las razones; nunca se te olvide porque empezaste. NUNCA LO VAYAS A OLVIDAR. No te rindas, dame lo mejor… no te rindas MARCELA MISTRAL, NO TE RINDAS”, expresó.

Admitió que últimamente se ha sentido muy abrumada hasta el punto de que ha querido renunciar a proyectos, pero que su familia ha sido clave para “no dejarse vencer”.

“En todos los proyectos de decisiones y compromisos, siempre vamos a tener momentos en los que queremos renunciar… ningún camino es plano, todo es subidas y bajadas…. Que tu palabra y compromiso pesen más que el dolor del momento….. es parte del proceso. Sin mi marido, mis hijos y mi gente no podría continuar. Mi motor y mi refugio” Marcela Mistral

¿Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris, solo quiere “llamar la atención”?

El video causó muchas opiniones divididas. Si bien los fans de Marcela Mistral se solidarizaron con ella y le desearon todo lo mejor, otros simplemente la acusaron de querer “llamar la atención” previo al combate con Karely. Incluso, algunos le aconsejaron que renunciara al enfrentamiento. Estos son algunos comentarios que se pueden leer:

“No le creo ni sus pleitos familiares”

“Yo creo que su familia quiere un reality”

“Vamos, Marce, te queremos”

“Se quiere hacer la víctima”

“Renuncia y escógete a ti”

“Mujer poderosa”

“Solo quiere llamar la atención”

Hasta el momento, Marcela no se ha pronunciado de forma directa sobre las críticas y solo ha usado las redes sociales para documentar el entrenamiento al que se ha sometido para el combate, dejando claro que no tiene intenciones de claudicar.

¿Por qué Marcela Mistral y Karely van a pelear?

Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris, y Karely se enfrentarán en el cuadrilátero el próximo 15 de marzo en King Royale 2026, en la Arena Monterrey. Este evento es muy esperado, pues Karely ha dicho que aprovechará el encuentro para “saldar cuentas pendientes”.

Y es que recordemos que, en 2019, Marcela denigró el trabajo de Karely en televisión nacional. Esta última ha dejado claro que esta situación todavía le afecta y quiere “venganza”.

Por su parte, la esposa de Poncho de Nigris ha expresado no comprender la actitud de su contrincante, pues, según ella, ya habían arreglado las cosas. De acuerdo con Marcela, en su momento se disculpó con Karely y esta le dijo que ya todo estaba bien.

