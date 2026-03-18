Marcela Mistral se corona en Ring Royale 2026 y ya tiene corrido: así suena “La estelar”

Marcela Mistral cerró la noche grande de Ring Royale 2026 en la Arena Monterrey con una victoria sobre Karely Ruiz por decisión unánime, y el festejo vino con un detalle que incendió TikTok: un corrido anónimo dedicado a “La Musa” que ya circula con fuerza en TikTok y otras plataformas.

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Marcela Mistral y Karely Ruiz en Ring Royale

¿Cómo fue la pelea entre Marcela Mistral y Karely Ruiz en Ring Royale?

La pelea entre Marcela Mistral y Karely Ruiz en Ring Royale fue, sin duda, uno de los momentos más virales del evento de box organizado por Poncho de Nigris. Desde que se anunció el enfrentamiento, ambos nombres generaron conversación en redes sociales, donde los seguidores de cada una defendían a su favorita.

Marcela Mistral llegó con una preparación que sorprendió a muchos, mientras que Karely Ruiz, apostaba por su popularidad y el apoyo masivo de sus fans. El ambiente en la arena era tenso, con gritos, porras y una clara división entre el público.

Durante la pelea, la intensidad fue evidente. Aunque hubo dudas previas sobre el desempeño de ambas, la realidad es que el combate logró captar la atención de miles de usuarios que siguieron cada momento a través de redes sociales. Finalmente, Marcela Mistral logró imponerse, llevándose el cinturón y consolidando su victoria en uno de los eventos más comentados del momento.

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Marcela Mistral y su corrido viral tras Ring Royale: ¿por qué está en tendencia?

Tras ganar la pelea, Marcela Mistral no solo celebró su triunfo en el Ring Royale, sino que fue homenajeada con un corrido que rápidamente se volvió viral en plataformas como TikTok. El tema, compartido por la cuenta @danhluna, encendió aún más la conversación digital.

El video no solo muestra fragmentos del combate entre Marcela Mistral y Karely Ruiz, sino que incluye la canción que narra su victoria. La publicación fue acompañada del mensaje: “Corridos anónimos. ‘La Musa Mistral’ ya tiene corrido”, lo que impulsó su difusión.

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¿Qué dice la letra del corrido dedicado a “La Musa Mistral”?

El corrido que celebra la victoria de Marcela Mistral destaca su actitud, su preparación y la presión que enfrentó al subir al ring. La letra, que ya circula ampliamente en redes sociales, dice:

Marcela subió a la estelar

con mucha presión encima,

toda la arena pendiente

y ella traía buenas vibras.

No se dobló por el ruido,

ni se achicó en la subida,

La Musa bien serena,

con la mente bien centrada.

Sabía lo que se jugaba

en una noche pesada,

y cuando sonó la hora,

respondió como esperaba.

Hasta el momento, Marcela Mistral no ha reaccionado a su corrido, aunque en redes sociales sus seguidores ya la etiquetan para que escuche el tema.