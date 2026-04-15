Hallan sin vida a un famoso cantante mexicano; autoridades ya identificaron el cuerpo ¿Quién era?

A solo unos días de la muerte de “Arturo”, vocalista del grupo Reacción, nuevamente la industria de la música se encuentra de luto. El asesinato de un joven ocurrido en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, ha generado conmoción y diversas líneas de investigación, luego de que reportes preliminares identificaran a la víctima como un cantante mexicano con su carrera en pleno ascenso.

Él es el cantante que fue juzgado por presuntamente asesinar a su novia / Canva

¿Qué cantante mexicano fue hallado sin vida recientemente?

Juan Carlos García Núñez, conocido en el ámbito musical como “Juanito García”, era un cantante de corridos originario de Sinaloa y fue encontrado sin vida hace apenas unas horas.

A pesar de ese inicio prometedor, su carrera musical se mantuvo discreta. En su canal se pueden encontrar algunos sencillos, aunque los más recientes datan de 2023. Desde entonces, su actividad en redes sociales, incluyendo TikTok, se encontraba prácticamente detenida.

De manera extraoficial, algunos medios han señalado que el cantante presuntamente habría abandonado Sinaloa tras recibir amenazas relacionadas con una presunta deuda. Sin confirmarse esta hipótesis, aún es una especulación en redes.

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Identifican cuerpo de “Juanito García” / Infobae

¿Cómo fue el ataque en el que murió el cantante mexicano “Juanito García”?

Los hechos se registraron el pasado lunes en la zona de Arboledas, en San Pedro Garza García, Nuevo León, cuando el joven de 26 años circulaba a bordo de una camioneta. De acuerdo con declaraciones de José Luis David Kuri, secretario de Seguridad municipal, el agresor se aproximó a pie al vehículo y disparó a quemarropa, sin mediar palabra.

El funcionario detalló que el ataque tuvo características de ejecución, pues el responsable actuó con rapidez y precisión antes de darse a la fuga. Según testimonios, un elemento policial se encontraba a escasos metros del lugar, sin embargo, estaba de espaldas al momento de la agresión y no logró reaccionar a tiempo tras escuchar las detonaciones.

Además de su faceta artística, las autoridades revelaron que Juan Carlos García Núñez tenía antecedentes penales en Sinaloa por delitos como robo y asalto a mano armada. Asimismo, se indicó que en su estancia en Nuevo León se desempeñaba como chofer o escolta, actividad que habría iniciado poco tiempo antes de su muerte.

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“Juanito García” / YT: La Empresa Music

¿Quién fue “Juanito García”, cantante mexicano asesinado recientemente?

“Juanito García” habría incursionado en el género de los corridos desde hace varios años, logrando cierto reconocimiento en plataformas digitales.

Su tema más conocido, “La plebada del 25”, fue publicado en 2017 en YouTube y alcanzó alrededor de un 100 mil reproducciones, lo que le permitió ganar visibilidad dentro del circuito regional.

A pesar de su pasado en la música, ya hay varias líneas de investigación sobre las posibles causas de su asesinato, desde su salida de Sinaloa, hasta su incorporación como presunto “guardaespaldas”.

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