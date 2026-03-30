Asesinan a vocalista de grupo Reacción durante ataque en pleno cumpleaños; festejado sería el responsable

El mundo de la música mexicana se viste de luto. Y es que se reportó la muerte del vocalista de Grupo Reacción, identificado simplemente como Arturo, durante un ataque armado en una fiesta de cumpleaños. Se dice que el festejado habría sido el presunto responsable. Esto es todo lo que se sabe.

Grupo Reacción / Redes sociales

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¿Qué le pasó al vocalista del grupo ‘Reacción’?

De acuerdo con información oficial, los integrantes del grupo Reacción se presentaron en una fiesta de cumpleaños celebrada en el salón Jardín, ubicado en Tijuana. Durante el evento, fueron víctimas de un ataque armado que dejó como saldo un muerto y un lesionado

Según testigos, el cumpleañero presuntamente comenzó disparando al aire y posteriormente habría arremetido contra los músicos, sin motivo aparente. Tras el hecho, los presentes llamaron a las autoridades. Al llegar a la escena, pudieron constatar que Arturo, vocalista de la agrupación, ya no contaba con signos vitales.

La persona herida, identificada como Raúl y quien funge como segunda voz de la banda, fue trasladada al hospital y se ha reportado como estable.

A través de redes sociales, se han viralizado las imágenes previas al ataque. Se puede observar a todos los presentes festejando, mientras que la agrupación se encargaba de amenizar el ambiente. El material ha causado mucha consternación y ha exigido justicia para el cantante.

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¿Qué pasó con el presunto asesino de Arturo, vocalista del grupo Reacción?

Lo que se sabe hasta el momento es que el cumpleañero, aparentemente, huyó del lugar. Se ha reportado que la Fiscalía del Estado de Baja California encontró en la escena casquillos de arma corta, por lo que la zona fue acordonada para que las autoridades puedan realizar las investigaciones correspondientes para detener al sospechoso.

Cabe destacar que, hasta el momento, el grupo ‘Reacción’ no ha emitido un comunicado. De hecho, su último post en Facebook data de finales de febrero y es un video promocional de su música. En tanto que pusieron su Instagram en privado.

Otras agrupaciones con nombres similares han usado las redes sociales para aclarar que sus integrantes están bien y desearles todo lo mejor a sus colegas en estos momentos tan complicados.

Grupo Reacción / Redes sociales

¿Quién es el grupo ‘Reacción’?

El grupo ‘Reacción’ es una banda de regional mexicana, originaria de Rosarito, Baja California. Por lo que se puede observar en redes sociales, se compone de cinco integrantes: dos voces, un guitarrista, un acordeonista y un baterista.

Se presentan como un “grupo de jóvenes con el sueño de que su música se escuche por todo México y Estados Unidos”. La agrupación se formó aproximadamente en 2015. En Instagram y Facebook cuentan con más de 10 mil seguidores.

Hacían covers de diversos artistas. Debido a que apenas empezaban a ganar fama, se presentaban normalmente en eventos privados.

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