Sylvia Pasquel, Mary Paz y Rocío Banquells, devastadas, anuncian la muerte de su hermano: “Hasta siempre”

La tarde del pasado 28 de marzo, las hermanas Sylvia Pasquel, Rocío y Mary Paz Banquells se vistieron de luto. A través de sus redes sociales confirmaron la lamentable muerte de su hermano, José Manuel Banquells, quien estaba a punto de cumplir 70 años.

Los desgarradores mensajes no pasaron desapercibidos en redes sociales. Por esta razón, diversas figuras del espectáculo se pronunciaron y enviaron sus condolencias a la familia por esta lamentable pérdida. ¿De qué murió José Manuel Banquells?

Muere Joe Banquells, hermano de Sylvia Pasquel, Rocío Banquells y Marypaz Banquells / IG: @marypazbanquells / @rociobanquells / @sylviapasqueloficial

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¿Cómo confirmaron la muerte de José Manuel Banquells, hermano de Sylvia Pasquel, Rocío y Mary Paz Banquells?

La noche del pasado sábado 28 de marzo, Mary Paz Banquells, exesposa de Alfredo Adame, confirmó la muerte de su hermano, José Manuel Banquells, con un emotivo mensaje en el que destacó la gran persona que fue.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Mary Paz publicó un video con una recopilación de los momentos que compartió con su hermano.

“Hoy 28 de marzo de 2026 tengo el corazón y el alma destrozados. Hoy partiste, hermanito querido, y eso me llena de un dolor indescriptible. Te fuiste en paz y sabiéndote amado. Gracias por todo el amor que me diste a mí y a mis hijos, gracias por todos los momentos vividos y disfrutados, gracias por siempre cuidarme, protegerme y estar a mi lado. Por todo lo que reímos y lloramos juntos, siempre estarás en mi corazón, hermano querido”. Mary Paz Banquells

“Siempre cariñoso, con un corazón enorme, con mucho amor para dar, con una gran nobleza y una bondad infinita. Te quiero, hermano, y me harás mucha falta. Hasta siempre, hermanito querido, hasta que nos volvamos a encontrar. Live long and prosper. Descansa en paz”, agregó.

Además, compartió una esquela con la que honró su memoria.

Por su parte, Sylvia Pasquel utilizó sus historias de Instagram para despedirse de su ser querido. La actriz publicó dos fotografías: una junto a su hermano, abrazados, y otra con él, sus hermanas y sobrinos.

Acompañó las imágenes con dos mensajes breves, pero emotivos: “Buen viaje, hermanito querido” y “Te vamos a extrañar”.

Así lo dijo Sylvia Pasquel:

Muere Joe Banquells, hermano de Sylvia Pasquel, Rocío Banquells y Marypaz Banquells / IG: @marypazbanquells / @rociobanquells / @sylviapasqueloficial

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¿De qué murió José Manuel Banquells, hijo de Rafael Banquells?

Aunque no se han dado a conocer las causas exactas de la muerte de José Manuel Banquells, hijo de Rafael Banquells, Rocío dejó entrever que su hermano enfrentaba problemas de salud, ya que en su mensaje señaló que “perdieron la batalla” y que “ya no está sufriendo”.

A través de su cuenta de Instagram, Rocío Banquells, quien se dijo muy afectada por la muerte de su hermano, también expresó el gran cariño que le tenía con una fotografía en la que aparecen abrazados.

“Vuela a los brazos de PAPÁ DIOS, sé que él te recibe con los brazos abiertos y con amor, porque siempre fuiste un gran ser humano. Vuela alto a los brazos de nuestros amados padres y abuelos. Ya sé que no estás sufriendo, hermano, y eso me da un poco de paz en mi corazón, pero ¡COÑOOOOO! No encuentro consuelo”, escribió la cantante.

“Luchaste como los grandes guerreros… Perdimos esta injusta batalla. Te amo, hermano, con todo mi ser y te voy a extrañar como nunca imaginé. Gracias por ser tan noble y tan maravilloso. ¡No encuentro consuelo! DEP”. Rocío Banquells

Como era natural, personas cercanas a la familia Banquells, así como diversas figuras del espectáculo, les enviaron mensajes de apoyo ante el duelo que atraviesan.



“Lo siento con toda el alma, te quiero”, Anette Michel.

“Lo siento mucho”, Juan José Origel.

“Lo siento con todo el alma. QEPD”, Isabel Lascurain.

¿Quién fue José Manuel Banquells y de quién era hijo?

Hasta el momento, se conocen pocos detalles sobre la vida privada de José Manuel Banquells, quien aparentemente se mantenía alejado de los reflectores. No se sabe si tenía esposa o hijos.

Lo que sí se sabe es que fue uno de los cinco hijos del matrimonio de Rafael Banquells, reconocido actor, y Dina de Marco.

Cabe recordar que esta relación dio como resultado a cinco hijos:



José Manuel,

Rocío Banquells,

Mary Paz Banquells,

Rafael Banquells Jr. y

Ariadne.

Por su parte, Sylvia Pasquel es hija de Silvia Pinal y Rafael Banquells, quienes se divorciaron en 1952.