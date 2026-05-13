Reportero y camarógrafo mexicanos desaparecieron en una cobertura y ahora ¡confirman su muerte! ¿Quiénes eran?

Hace unos meses se confirmó la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la periodista Savannah Guthrie, en lo que aparentemente fue un secuestro. Ahora, otra dura noticia golpea al mundo de la televisión.

Una trágica historia se vivió en la televisión mexicana, pues un famoso reportero de TV Azteca desapareció de manera misteriosa en la cobertura de una noticia. Después de varios años, revelan lo ocurrido con el comunicador. ¿Qué le pasó exactamente?

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¿Quién es el reportero mexicano que desapareció misteriosamente en plena cobertura?

La desaparición del reportero regiomontano Gamaliel López, exintegrante de TV Azteca, marcó uno de los episodios más inquietantes para el periodismo en el norte del país. Durante casi dos décadas, el caso estuvo rodeado de versiones, rumores y silencio.

Gamaliel y su camarógrafo, Gerardo Paredes, desaparecieron en mayo de 2007, en medio de miles de especulaciones en redes sociales. Una de las publicaciones, sugería que López había sido secuestrado, otras más dicen que se trató de un “levantón":

“ Dijo que se dirigiría al Topo Chico para investigar una denuncia relacionada con presunta violencia familiar contra unos niños. Después de eso… simplemente desapareció ”, se lee en la publicación.

Frente a los rumores y “leyendas” que se han generado en torno al tema, excompañeros de Gamaliel reaparecieron para dar una triste noticia.

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Gamaliel López, reportero desaparecido / FB: Tierra propia dealers

¿Confirmaron la muerte del reportero mexicano de TV Azteca, Gamaliel López?

Ante la ola de supuestos y especulaciones, directivos y compañeros de TV Azteca Noreste rompieron el silencio y compartieron detalles inéditos sobre lo que, presuntamente, ocurrió con el comunicador y el camarógrafo Gerardo Paredes en mayo de 2007.

A través de un podcast realizado por Azteca Noreste, los periodistas Lety Benavides y Luis Padua hablaron abiertamente sobre la desaparición del reportero, comenzando con las palabras “ En paz descanse nuestro querido Gama (…) no todo fue bueno, hubo errores que él cometió ”, mencionaron.

Ambos relataron que, con el paso del tiempo, empezaron a notar comportamientos que encendieron alertas. Según narraron, Gamaliel llegaba antes que la policía a algunas escenas violentas y parecía tener acceso privilegiado a información delicada.

Luis Padua recordó que incluso habló directamente con él para advertirle del peligro que corría.“ Le digo: ‘yo no sé qué está pasando pero si tú estás teniendo amistades incorrectas, necesitas cortarlas de tajo ya porque está corriendo peligro tu vida’ ”, recordó Padua.

Según lo narrado por los periodistas, todo habría ocurrido entre el encuentro de “personas de gran peso”, pero durante dicho encuentro hubo una emboscada en la que él habría salido afectado. Lety mencionó que Gamaliel ya había recibido amenazas desde días antes.

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¿Quién era Gamaliel López?

No hay mucha información acerca de Gamaliel López, lo único mencionado es que durante un inicio combinaba su faceta de taxista con la de reportero, pues le dieron la oportunidad de integrarse a TV Azteca.

Durante sus últimos días, Lety señala que el reportero mostraba miedo y temor, señal de que había estado presuntamente relacionado con personas “peligrosas”.

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