Muere querida conductora durante festejo del Día de la madre; luchó contra fatídica enfermedad

La industria del entretenimiento se viste de luto nuevamente. Tras la inesperada muerte del hermano de Mauricio Barcelata, se confirma el deceso de Bianca Gambino, conductora y considerada un ícono del periodismo colombiano, a los 52 años. Te contamos los detalles.

Bianca Gambino / Redes sociales

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¿Qué se sabe de la muerte de Bianca Gambino, conductora y periodista colombiana?

De acuerdo con el reporte de diversos medios colombianos, Bianca Gambino murió el pasado 10 de mayo, a los 52 años. Había pasado los últimos días hospitalizada por complicaciones médicas derivadas del cáncer que padecía.

Y es que, en 2024, la famosa fue diagnosticada con cáncer de colon. Tras este hecho, Bianca se alejó del ojo público para enfocarse en su tratamiento. Todo parecía estar bajo control, ya que al poco tiempo volvió a sus actividades laborales.

Desafortunadamente, tuvo una recaída en las últimas semanas y fue hospitalizada de emergencia. Si bien no se han dado muchos detalles sobre su fallecimiento, se ha mencionado que la causa fue un paro cardiorrespiratorio.

Los fans y colegas no dudaron en usar las redes sociales para lamentar el hecho y desearle todo lo mejor a la familia en su luto. El periodista Juan Lozano, quien llegó a trabajar con ella en su momento, la describió como una persona talentosa y dulce.

“Con enorme tristeza recibo la muerte de nuestra adorada Bianca Gambino, con quien iniciamos Citytv y Citynoticias. Ella nunca había estado al aire y apostamos por ella por su talento, credibilidad y dulzura. Te recordaremos siempre, Bianquita”, manifestó Lozano.

Bianca Gambino / Redes sociales

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¿Dónde se realizó el funeral de Bianca Gambino, conductora y periodista colombiana?

Una de las dudas que más han surgido sobre la muerte de Bianca Gambino ha sido sobre sus ritos funerarios. Hace algunas horas, los conductores del programa ‘Buen día, Colombia’, informaron que la familia decidió despedir a la famosa en un ámbito privado.

“Su familia decidió, de manera muy discreta, tener las honras fúnebres, pues muy secretas para ellos. Entendemos su dolor. Un gran pesar por una compañera nuestra. Sabemos que ya estás en el cielo”, dijo uno de los presentadores.

Hasta el momento, la familia no ha querido dar declaraciones. Si bien Bianca solía ser muy hermética en cuanto a su vida privada, se sabe que estaba casada con Andrés Chávez, con quien tuvo una hija llamada Silvana.

¿Quién era Bianca Gambino, periodista y conductora colombiana?

Bianca Georgina Gambino Rosero, mejor conocida solo como Bianca Gambino, fue una conductora y periodista colombiana. Su debut en los medios de comunicación fue a mediados de los años 90, como locutora en RNC Radio.

Posteriormente, se le dio la oportunidad de ser conductora de Citynoticias con Guillermo Villamil en la naciente cadena local de país, Citytv, donde permaneció hasta el 2001. A partir de allí, se le comenzó a ver en otros espacios como Noticias Uno, W Radio y CM&.

Pese a ser una figura importante, principalmente en su país natal, Bianca siempre trató de ser discreta. Tan solo su cuenta de Instagram se encuentra en privado y solo cuenta con poco más de mil seguidores.

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