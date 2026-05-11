Niurka quería ver muerto a ‘Rey Grupero': Le hizo oscuro trabajo en un panteón

Luis Alberto Ordaz, mejor conocido como ‘Rey Grupero’, asegura haber sido víctima de un oscuro trabajo por parte de Niurka Marcos, cuando convivieron en La casa de los famosos All-stars. Hace 1 mes, el influencer todavía padecía enfermedades y depresión. Su esposa, Fernanda Rocha, decidió consultar a una prestigiada santera, Priscila Hilaire ‘la Gitana’, radicada en Monterrey, para pedirle ayuda.

“Cuando ‘Rey’ estuvo en el reality me entró desesperación por todo lo que sucedía dentro. Personas cercanas a Niurka, que habían tenido experiencias con ella en cosas de hechizos, me dijeron que tuviéramos cuidado. Hace 1 mes, él seguía mal”, nos cuenta, y reitera que el influencer vivía cosas incluso paranormales: “En las noches no podía dormir, despertaba diciendo que alguien lo observaba al lado de la cama”. Esposa de Rey Grupero

Rey Grupero / Archivo TVNotas/Redes sociales

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¿Por qué dicen que Niurka le hizo un trabajo oscuro a Rey Grupero?

A pesar de ser creyentes en Dios, Fernanda tuvo que tomar una decisión que casi le cuesta su matrimonio. “Busqué a Priscila ‘la Gitana’. Supe de ella por el programa que tiene en Monterrey y le pedí ayuda. A pesar de que ambos no creemos en ese tipo de cosas (brujería), cuando le conté a Priscila me dijo que lo más probable es que lo trabajaron en un panteón. Le pedí que viajara a CDMX, pero yo no puedo entrar a esos lugares”, expresó la esposa de Rey Grupero.

Relata el porqué: “De chiquita llegué a ver a una niñita en un panteón. Sabía que no estaba con vida. Tenía cortes en el cuello. Desde entonces, la única ocasión que volví a un lugar así fue cuando murió mi mamá”.

Fernanda y ‘Rey Grupero’ viven frente a un panteón. Ella acompañó a Priscila, pero se quedó fuera: “Le pedí que grabara todo. Por primera vez comparto este video, y lo hago con TVNotas. Por las características que me dio Priscila, sé que coinciden perfectamente con las de Niurka”, indicó.

Como protección, en su hogar conservan el primer Cristo que ‘Rey Grupero’ pintó: “Ha cambiado la energía (y la salud de ‘Rey’). Sobre todo cuando Priscila destruyó ese trabajo. Ahora estamos muy relajados, en paz y contentos”, comentó.

Rey Grupero / Archivo TVNotas, redes sociales y cortesía

¿Cómo era la relación entre Niurka y Rey Grupero?

“Niurka fue lúgubre e impactante a nivel espiritual, dentro y fuera de La casa. Hacía trabajos y rituales. Servía la comida y a veces le tosía encima y a nosotros también”. Rey Grupero

En otras ocasiones, asegura, ella lo agarraba fuertemente del brazo: “También aparecían sus cabellos falsos y uñas en mis chamarras. Dormido sentí que una persona mayor me sujetaba y decía: ‘Aquí, ¡quieto!’. Me dio la parálisis del sueño”, manifestó.

Al salir del reality se sentía agotado y deprimido todavía hasta el mes pasado. “Tenía dolores de espalda baja. Tomé desparasitantes y vomité peces pequeños transparentes. Niurka cargaba un costalito con amuletos que no dejaba que tocáramos. Decía que su religión no permitía prestar su ropa, pero cuando Manelyk Gónzalez salió, tenía la misma tos y hasta la voz de Niurka. Siempre la respeté. La veía como una figura materna. HotSpanish también, hace poco, se empezó a sentir muy mal. Quizá también le hizo algo”, externó.

Rey Grupero / Archivo TVNotas, redes sociales y cortesía

¿Cuál fue el trabajo de magia negra que le realizaron a Rey Grupero?

Sobre el trabajo desenterrado, Priscila ‘la Gitana’ aclaró:

“Entré a un panteón, donde se maneja el nivel más espiritual, como palera y con el conocimiento que tengo de haitiana. Estuvimos cerca de 3 horas. Una espiritualidad, que fue un niño, me guio al enterramiento para ‘Rey Grupero’ . Le hicieron el trabajo con odio. Era putrefacción. Fue para que él no tuviera éxito, tuviera mala suerte, enfermedad y se separara de su mujer. Había tripas de pollo podridas, animales para volverlo loco”

Había tripas de pollo podridas, animales para volverlo loco” “Las cosas podridas hacen que la persona se deteriore energéticamente. Lo querían muerto en trabajo, dinero y amor. Al abrir ese trabajo, vi a esa persona que se lo hizo burlándose, teniendo el poder de intentar fregarlo”.

“Que ‘HotSpanish’ se cuide, porque a él le hizo un trabajo más fuerte que a ‘Rey Grupero’”.

Sobre si Niurka pudiera meterla al caldero (vengarse con brujería), Priscila nos dijo: “No tengo miedo en lo absoluto. Yo también tengo poder, y yo sí lo sé usar. Me he enfrentado a cuestiones muy fuertes como para temerle a un humano”, finalizó.

Rey Grupero / Archivo TVNotas, redes sociales y cortesía

¿Niurka también afectó con magia negra a HotSpanish?

Tras la salida de Niurka del reality, ‘HotSpanish’ habló públicamente sobre los malestares que presentó: “Llevo 2 días con retortijones en el estómago. He tomado medicamento y no me ayuda”, dijo.

Buscamos al influencer sobre si considera que Niurka lo embrujó: “Si una persona cree en eso, te puede afectar. Creo en Dios y no hay quien me pueda dañar. Sí estuvo rara la situación con la parte de Niurka. Puede ser coincidencia”.

Sobre si sintió alguna energía negativa, dijo: “Me sentí bajoneado. No esperaba toda esta situación a su salida. Yo le tenía un respeto. La veía cuando yo era niño en la tele. Me dejó un mal sabor de boca la forma en que se expresó de mí. Quienes sintieron la vibra pesada fueron personajes dentro. Me pidieron traer alguien que leía las cartas. Ellos convivieron más con Niurka. Sol León también dijo que algo raro le ocurrió en la panza”.

‘HotSpanish’ no cree que Niurka lo metiera al ‘caldero’. “Dice que se dedica a la santería, pero no le seguí el rollo. Me protejo con lo que mis padres me enseñaron sobre Dios. No cargo cruces, amuletos. Hubo gente que me dijo que me cuidara, que me hiciera una limpia. Más bien la señora (Niurka) está mentalmente mal. Una persona consciente no dice esas cosas, a menos que sea un personaje infinito que solo interpreta. Niurka puede ser bipolar. De repente te dice algo bonito y luego ataca”, agregó.

HotSpanish y Niurka / Archivo TVNotas, redes sociales y cortesía

¿Cómo saber si te hicieron magia negra?

‘La Gitana’ nos explicó el significado de acciones que Niurka realizó, según contaron los entrevistados:

Toser a la comida: “También soplar es dejar impregnada su energía (negativa) para que hicieran lo que ella quería”.

“También soplar es dejar impregnada su energía (negativa) para que hicieran lo que ella quería”. Tocar a alguien fuertemente del brazo: “Para dominar a la persona. Si es de la cabeza o del cuello, se pueden aplicar ciertos polvos y causar más daño”

“Para dominar a la persona. Si es de la cabeza o del cuello, se pueden aplicar ciertos polvos y causar más daño” Soñar con una persona mayor : “Es Palo Mayombe, rama de la santeria. Se hizo presente el muerto con el que pretendía causarle daño”.

: “Es Palo Mayombe, rama de la santeria. Se hizo presente el muerto con el que pretendía causarle daño”. Depresión y cansancio : “Son los síntomas del trabaio cuando se hace en panteón, zona donde la energía es densa”.

: “Son los síntomas del trabaio cuando se hace en panteón, zona donde la energía es densa”. Vomitar peces: “Le dio de tomar algo que lo dañara por dentro”.

“Le dio de tomar algo que lo dañara por dentro”. Cabellos y uñas : “Utilizados para amarres y dominación”.

: “Utilizados para amarres y dominación”. Cargar un costalito con ciertos amuletos: “Se llama inché. Puede traer un huesito de muerto. Ella lo guía y es su protección”.

Niurka / Redes sociales

¿Cuáles han sido las polémicas más recientes de Niurka?

2021 -MARYFER CENTENO : La grafóloga analizó lenguaje corporal de Niurka

: La grafóloga analizó lenguaje corporal de 2022 - ‘REY GRUPERO’ : El influencer declaró que vivió situaciones “extrañas” y posteriormente habló públicamente sobre presuntos trabajos espirituales y conflictos emocionales derivados de su relación con Niurka en LCDLF.

: El influencer declaró que vivió situaciones “extrañas” y posteriormente habló públicamente sobre presuntos trabajos espirituales y conflictos emocionales derivados de su relación con Niurka en LCDLF. 2023-2025- NUEVOS CONFLICTOS EN REALITY SHOWS Y REDES SOCIALES - WENDY GUEVARA: Niurka hizo comentarios sobre influencers y realities, lo que generó respuestas de fans y algunas indirectas.

- WENDY GUEVARA: Niurka hizo comentarios sobre influencers y realities, lo que generó respuestas de fans y algunas indirectas. ALFREDO ADAME: Ambos tienen personalidades temperamentales y se han lanzado críticas públicamente en varias ocasiones.

Alfredo Adame / Mezcalent

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Así fue como Niurka confesó hacer magia oscura

Niurka se ha caracterizado por:

Decir lo que piensa sin filtros.

Criticar abiertamente a diferentes celebridades.

Tener personalidad confrontativa.

Convertir entrevistas en momentos virales.

Hablar de sexualidad, relaciones y espiritualidad sin censura.

Eso la convirtió en una de las figuras más polémicas y mediáticas del espectáculo.

Hace tres años confesó ser santera:

En el pódcast de Yordi Rosado reveló: “Yo no hago santería, yo soy santera. Soy de la religión yoruba. Mis padrinos están en Mérida, ejercen la religión tradicional venida de Nigeria. La brujería y la santería son distintas. La brujería, dentro de la santería, es lo negativo, lo que hace la gente para mal, incluso para autoprotegerse. No necesariamente se tiene que hacer. En mi casa tengo recibidos más de 18 santos, deidades”.

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