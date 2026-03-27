Exintegrante de Acapulco shore revela “calvario” en su relación con Rey grupero: “Me tocó la peor parte”

Una influencer y exintegrante de Acapulco Shore, habló recientemente sobre la relación sentimental que mantuvo con Rey grupero, parte del panel de La granja VIP en su primera temporada. La también modelo, compartió momentos complicados y tensos de su pasado amoroso con él. Te platicamos de quién se trata.

Isa Castro sufrió abuso por parte de dos hombres / IG: @MTVLA / Cortesía de la influencer

¿Qué exintegrante de Acapulco shore reveló problemas durante su relación con Rey grupero?

Isa Castro, quien formó parte de algunas temporadas de Acapulco shore, relató en una reciente entrevista lo vivido durante su relación sentimental con el creador de contenido Rey grupero.

Durante la conversación en el canal de Pietro TV, Castro no pudo contener las lágrimas al recordar los momentos difíciles que atravesó junto a su expareja, en una relación que, según describió, estuvo marcada por altibajos, excesos y situaciones que la llevaron a cuestionarse profundamente.

Tras estos señalamientos, varios de sus seguidores mostraron apoyo a Castro, quien ha atravesado complicados momentos en su vida personal desde hace varios años.

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Rey grupero e Isa Castro / Redes sociales

¿Qué dijo Isa Castro, ex de Acapulco shore, sobre su relación con Rey grupero?

Uno de los momentos más impactantes de la entrevista fue cuando Isa Castro aseguró que conoció a Rey grupero en una etapa particularmente complicada de su vida, pues tenían problemas de dinero: “ La pasé muy mal con él en el sentido de dinero. (...) A mí me tocó cuando yo lo tenía que ir a sacar de los 7-elevens porque se ponía con los Rappis, a jugar cartas, o sea, me tocó la peor versión de él ”, señaló Castro.

A pesar de las polémicas declaraciones, la exAcashore dejó claro que nunca fue víctima de agresiones directas o violencia física:

Pero con todo y su peor versión, no fue malo conmigo. Nunca fue agresivo. Era agresivo con él mismo. Él se pegaba, yo corté con él el día que él me dijo ‘no vas’ y le dije sí voy, y se empezó a pegar él sólo. Y le pegó a la pared. Isa Castro

Uno de los aspectos que más conmovió a Isa Castro fue reconocer que la mejor versión de su expareja llegó después de que terminaron su relación. Esta situación le provocó sentimientos encontrados y una profunda reflexión personal.

“ Lloro porque digo: ¿por qué siempre me toca la peor parte? ¿Seré yo la que los hace daño? ”, expresó con la voz entrecortada.

En la actualidad, Rey Grupero sostiene una relación sentimental con Nanda Rocha, influencer y creadora de contenido fitness originaria de Brasil.

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¿Quién es Isa Castro y a qué se dedica?

Isa Castro es una influencer, modelo y personalidad de la televisión mexicana que alcanzó popularidad gracias a su participación en realities y su presencia en redes sociales.

Saltó a la fama tras integrarse a Acapulco shore, programa en el que protagonizó varias polémicas que se convirtieron en momentos virales Posteriormente, Isa Castro amplió su presencia en televisión al participar en el reality Inseparables: Amor al límite, al que ingresó junto a su entonces pareja Rey Grupero.

En redes sociales, Isa comparte contenido relacionado con moda, belleza, estilo de vida y reflexiones personales.

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