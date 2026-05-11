Mario Bautista enloquece las redes con candente FOTO, ¿regalo por el 10 de mayo?: “Feliz día a tu madresota”.

Mario Bautista volvió a impactar en redes sociales luego de que se volviera tendencia semanas atrás por su combate contra Aarón Mercury en Supernova, donde fue noqueado a tan solo unos minutos de haber iniciado la pelea. En esta ocasión, la publicación, que enloqueció a sus seguidoras, no fue difundida por él, pero logró generar impacto desde el primer momento, en especial por lo que se puede apreciar a simple vista.

Mario Bautista y Aarón Mercury dieron un increíble espectáculo en Supernova. / Redes sociales

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¿Cuáles son las fotos de Mario Bautista que enloquecieron?

A través de una cuenta de X dedicada exclusivamente a contenido de Mario Bautista, se dio a conocer un par de imágenes en las que se observa al influencer solo con una toalla. ¡Sería un regalo por el 10 de mayo!

Uno de los detalles que más sorprendió fue lo que se logra percibir en la parte inferior, pues incluso en la publicación se resaltó dicho atributo con la leyenda: “Feliz día a tu madresota”.

Ante las impactantes imágenes del también cantante y el texto que colocó la página, los comentarios no se hicieron esperar; en su mayoría, los usuarios reaccionaron sorprendidos y escribieron: “No, pues sí salen muchos hijos” y “Lo necesitaba”.

Las impactantes fotos de Mario Bautista que enloquecieron las redes. / Redes sociales

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¿Mario Bautista tuvo un impactante cambio físico?

Además del atributo que causó sorpresa en los seguidores de Mario Bautista, otro aspecto que queda al descubierto es el impactante cambio físico del influencer y cantante.

En la publicación se pueden observar dos imágenes; una de ellas parece ser más reciente que la otra, pero ambas son con la misma pose. En la primera, Bautista parece tener el pelo más corto y el cuerpo trabajado; sin embargo, en la segunda, los avances en su aspecto físico son más notorios y hay un nuevo look en su cabello.

Sin importar el pasado o el presente, el detalle que más vieron las internautas es el que se oculta debajo de la toalla y al que hace referencia la leyenda de: “Feliz día a tu madresota”.

Mario Bautista enloquece las redes durante el 10 de mayo. / Fotos: Luis Pérez, IG: @mariobautista, @diegomonroym_, Archivo TVNotas y redes sociales

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¿Quién es Mario Bautista?

Con tan solo 30 años, Mario se ha consolidado como cantante e influencer mexicano.

Su salto a la fama ocurrió en YouTube; posteriormente, incursionó en la música.

Como cantante, ha logrado ser aplaudido con éxitos como “Brindo”, “Mejor así” y “Baby girl”, canción con casi 200 millones de reproducciones en YouTube.

canción con casi 200 millones de reproducciones en YouTube. Hoy en día, mantiene una alta presencia en redes sociales, principalmente en TikTok , donde supera el billón de reproducciones.

, donde Su grupo de fans lleva por nombre “Bautisters” , quienes han mostrado su apoyo por el artista en diversas etapas de su carrera.

, quienes han mostrado su apoyo por el artista en diversas etapas de su carrera. Su proyecto más reciente fue Supernova, Tras su derrota, presentó Loverboy, un EP en el que apuesta por algo diferente

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