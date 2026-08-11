Famosa influencer anuncia muerte de su bebé; entre lágrimas dice: “No le encuentro sentido a nada”| VIDEO

A unos días de que Antonia Botero anunciara la muerte de su bebé, otra creadora de contenido se sincera y revela que recientemente también perdió a su hijo. Entre lágrimas, la influencer Nathalie Stuhlhofer y su pareja Rodri se sinceran sobre su tragedia. Esto fue lo que dijo.

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Influencer Nathalie Stuhlhofer tenía ocho meses de embarazo / Redes sociales

Así fue como la influencer Nathalie Stuhlhofer y su pareja Rodri dieron a conocer la muerte de su bebé

A través de un video para redes sociales, la influencer Nathalie Stuhlhofer indicó que su bebé había fallecido. Si bien no quiso dar muchos detalles, se intuye que murió durante el parto, pues la creadora de contenido apenas tenía ocho meses de embarazo.

“Hoy les queremos contar la lamentable noticia de que nuestra hija falleció. Es algo muy duro para nosotros dos, como ustedes se imaginarán, pero yo, en lo personal, sé que compartí toda esta experiencia con ustedes; no es obligación, pero también les quería contar y, para evitar confusión, yo entiendo que al final la gente va a tener preguntas, que si ya nació o algo así”. Nathalie Stuhlhofer

Si bien dejó claro que “no le debían explicaciones a nadie”, señaló que, al ser alguien público, la gente comenzaría a hacer preguntas, algo que quiere evitar. Destacó que estará un tiempo ausente de las redes sociales, a diferencia de su pareja, quien volverá próximamente al mundo digital.

“Sé que muchas personas estaban emocionadas por nosotros, por conocer y así, y al final siento que todos estos meses basé todo mi contenido en esto y obviamente es difícil para mí. Esperamos poder regresar para poder sacarles una sonrisa. Gracias por todo”, manifestó.

Junto al post, escribió el siguiente mensaje: “No supe que todo lo que hice estos 8 meses iba a cobrar sentido con tu llegada, porque ahora que sé que no llegarás, no le encuentro sentido a nada, pero por ti, mi princesa, prometo salir adelante, prometo convertirme en una mejor persona y llevarte en mi corazón a todas partes”.

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¿Cómo fue que la influencer Nathalie Stuhlhofer anunció su embarazo?

A finales de febrero, la influencer Nathalie Stuhlhofer anunció que estaba embarazada. A través de un video en Instagram, mostró su prueba positiva y se dijo muy feliz con la noticia. En aquel entonces, mencionó que le gustaría tener un niño, pero que se conformaba con que naciera sano.

Durante los meses posteriores, compartió algunas fotos y videos presumiendo su pancita. En algún punto, indicó que sería una niña. Hasta principios de agosto, seguía hablando del próximo nacimiento de su bebé.

“Me muero por conocerte, princesa”, escribió la famosa en una de sus últimas publicaciones sobre su embarazo.

Influencer Nathalie Stuhlhofer anunció su embarazo en febrero / Redes sociales

¿Quién es la influencer Nathalie Stuhlhofer?

Nathalie Stuhlhofer es una creadora de contenido guatemalteca. Tiene 26 años y mantiene una relación estable con Rodri, otro influencer. Estudió diseño de modas. Sin embargo, abandonó la carrera para dedicarse al mundo digital.

Debutó en redes sociales en 2021. Su contenido suele ser de moda, maquillaje y estilo de vida. Tiene más de 50 mil seguidores de Instagram y poco más de 104 mil en TikTok.

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