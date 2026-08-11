Aylín Mujica recuerda a su hijo con desgarrador mensaje en el que sería su cumpleaños: “Nada volverá a ser igual”

Tras el sismo en Colombia, ocurrido el pasado 10 de agosto, se reportó que Aylín Mujica presuntamente habría sufrido una crisis de salud. De acuerdo con información del periodista Javier Ceriani, supuestamente fue hospitalizada de emergencia.

En medio de todo esto, la actriz reaparece con un desgarrador mensaje para su hijo Mauro Menéndez, quien murió en julio pasado. Te contamos qué dijo.

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Aylín Mujica estaría deprimida por la muerte de su hijo / Mezcalent

¿Por qué Aylín Mujica habría sido hospitalizada en Colombia?

Como se sabe, la actriz Aylín Mujica se encuentra en Colombia por las grabaciones de ‘Top Chef VIP’. Si bien muchos pensaron que renunciaría al proyecto tras el deceso de su primogénito, ella misma confirmó que continuaría con el rodaje, pues dijo que era algo que su hijo habría querido.

Tras el terremoto en Colombia, el periodista Javier Ceriani informó que, supuestamente, Aylín no se encuentra bien, ni físicamente ni emocionalmente. Y es que comenzó diciendo que, aparentemente, la producción del reality fue quien realmente “la obligó” a continuar trabajando pese a su dolor.

Presuntamente, estaría “deprimida” y hace unos días fue hospitalizada de emergencia por una “subida de azúcar”. Indicó que habrían tenido que ingresarla para un “chequeo médico”.

“La ingresaron hace unos días. Obviamente, la fuerte depresión, los nervios, la autopsia, el cuerpo todavía en la morgue, la cremación que no llega y un hijo que no va a estar nunca más. Finalmente, Aylín regresa muy deprimida al set. Telemundo no sabe qué hacer. Le trajeron a su otra hija… para distraer el ánimo de su participante”. Javier Ceriani

Sobre cómo habrían vivido el terremoto, indicó que, al parecer, ella lo sintió durante las grabaciones del concurso. Informó que se “habría asustado mucho y le habría dado un ataque de nervios”. Presuntamente, los presentes le informaron lo siguiente:

“Los gritos de Aylín, que eran tremendos, que Aylín solo gritaba una frase mientras se movían las instalaciones de Top Chef. Aylín gritaba: ‘Mauro, llévame, por favor. Llévame ahora mismo’. Ingresada al hospital por azúcar de 220 y hoy, en el terremoto, suplicando que se la llevaran de este mundo”.

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Javier Ceriani dice que Aylín Mujica no está bien tras muerte de su hijo / Redes sociales

El mensaje de Aylín Mujica por el cumpleaños de su hijo de Mauro Menéndez

Hace algunas horas, Aylín Mujica compartió un mensaje para conmemorar el cumpleaños de su hijo Mauro Menéndez. A través de Instagram, subió una publicación con varias fotos inéditas del DJ junto a unas emotivas palabras en las que deja ver lo mucho que sigue lamentando su ausencia.

“Me hiciste la mamá más feliz del mundo.Siempre fuiste un ser muy especial: tu nobleza, tu gran corazón, tus inmensas ganas de vivir y ese maravilloso sentido del humor que iluminaba todo a tu alrededor”. Aylín Mujica

Manifestó que “lo amará por siempre” y que la vida “ya no será igual”. También resaltó que siempre lo llevará “en el corazón”.

“Vivirás por siempre en mi corazón.Sé que nada volverá a ser igual, pero te prometo que voy a intentar ser feliz, porque sé que eso es lo que más deseas para mí. Te amaré y te llevaré conmigo eternamente. Toda la familia te ama”, se lee.

¿Quién era Mauro Menéndez y cómo murió?

Mauro Menéndez fue el hijo de Aylín Mujica y Osamu Menéndez. Tenía 31 años y trabajaba como DJ. Murió el pasado 16 de junio en la isla de Barbados, en el Caribe. De acuerdo con lo que han contado allegados a él, el joven presentó un catarro que se convirtió en una neumonía.

En su momento, Aylín contó que su retoño estaba jugando en la playa cuando comenzó a convulsionar. Ya en el hospital, le detectaron un coágulo en el pulmón. Lo revivieron hasta en 7 ocasiones, lastimósamente, sin éxito.

Por otra parte, Osamu mencionó que su hijo era adicto al vape (cigarrillo electrónico). El músico cubano considera que esto pudo influir en el fallecimiento de Mauro. También relató que intentaron convencerlo de que no viajara hasta que se recuperara por completo. No obstante, el chico hizo caso omiso y aseguró estar muy bien.

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