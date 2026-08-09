Muere ‘Diana la cazadora’, famosa luchadora y presentadora de TV, a los 48 años

El mundo deportivo ha recibido varias lamentables noticias en las últimas horas. La muerte del padre de Lionel Messi conmocionó al mundo del futbol y, poco después, se sumaron los fallecimientos de los padres del futbolista Kevin Rodríguez y de Tzasna, participante de ‘Survivor México’.

Mientras aún se asimilan estas pérdidas, se dio a conocer otra triste noticia: Alma Corina Gutiérrez Villarreal, conocida en el mundo de la lucha libre como ‘Diana la Cazadora’, murió a los 48 años.

La luchadora y también presentadora de televisión dejó una huella en el deporte mexicano, pero ¿qué le pasó? Te contamos.

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¿Cómo se anunció la muerte de ‘Diana la cazadora’?

La noticia del fallecimiento comenzó a circular durante la noche del sábado 8 de agosto en distintos medios especializados en lucha libre y poco después fue confirmada por el entorno de la propia ‘Diana la Cazadora’, específicamente por su hija, Dalina Gutiérrez.

También ‘El hijo del Santo’ se sumó a las muestras de cariño y compartió una publicación en su cuenta de Instagram para despedir a Alma Corina Gutiérrez Villarreal. En el mensaje, el legendario luchador reconoció la trayectoria deportiva de la gladiadora y envió sus condolencias a sus familiares y seres queridos.

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¿De qué murió Alma Gutiérrez, ‘Diana la cazadora’?

Su hija, Dalina Gutiérrez, fue quien confirmó el fallecimiento y reveló que su madre enfrentó durante cerca de un mes una dura batalla contra una infección pulmonar.

Previamente, había trascendido que Diana ‘La Cazadora’ permanecía internada en un hospital de Monterrey y que incluso habría tenido que someterse a una intervención quirúrgica.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre el padecimiento que enfrentaba ni sobre la cirugía a la que fue sometida. Sin embargo, de acuerdo con la información compartida por su hija, la luchadora finalmente perdió la vida luego de enfrentar complicaciones relacionadas con su estado de salud pulmonar.

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Diana la cazadora / Redes sociales

¿Quién fue ‘Diana la cazadora’ y cuál fue su trayectoria?

Alma Corina Gutiérrez era originaria de Tamaulipas y comenzó su trayectoria en la lucha libre en 1997. A lo largo de su carrera logró destacar dentro de este deporte y formó parte del Consejo Mundial de Lucha Libre, donde construyó una trayectoria que la convirtió en una figura reconocida entre los aficionados.

Pero los cuadriláteros no fueron el único escenario en el que desarrolló su carrera. ‘Diana la Cazadora’ también incursionó en la televisión y trabajó para Televisa Monterrey como reportera vial, donde se encargaba de cubrir accidentes, incidentes y otros acontecimientos registrados en las calles.

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