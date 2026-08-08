Muere Jorge Messi, papá de Lionel Messi, a los 68 años

Las noticias de muertes han sido una constante en los últimos días, siendo la más reciente la del influencer mexicano César Gastelum.

Ahora, el mundo del futbol está de luto tras despertar con la noticia de la muerte el padre del astro argentino, Lionel Messi.

Jorge Messi, padre y exmanager del jugador argentino falleció a los 68 años en Rosario, Argentina, así lo informó el medio Infobae. ¿Qué es lo que se sabe? Te contamos.

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Lionel Messi / Instagram @leomessi

¿De qué murió Jorge Messi, papá de Lionel Messi?

Desde junio, cuando todavía se disputaba el Mundial 2026, comenzó a circular información sobre el estado de salud de Jorge Messi, quien, de acuerdo con reportes de medios internacionales, se encontraba bajo seguimiento médico. Sin embargo, en ese momento no trascendieron mayores detalles sobre el padecimiento que enfrentaba.

Ahora, a casi un mes de que concluyera el torneo, en el que Argentina llegó hasta la final, se dio a conocer la muerte de Jorge Messi. Según reportes de medios internacionales, el papá de Lionel Messi falleció tras enfrentar una larga enfermedad que habría estado relacionada con complicaciones cardíacas y neurológicas.

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Jorge Messi / Redes sociales

¿Cómo se dio a conocer la muerte de Jorge Messi, papá de Lionel Messi?

La noticia comenzó a circular en internet a través del medio argentino Infobae. Sin embargo, el primer aviso sobre el fallecimiento de Jorge Messi habría sido emitido por el hospital donde permanecía internado.

De acuerdo con el comunicado, el papá de Lionel Messi murió alrededor de las 2 de la madrugada, hora local de Argentina.

Jorge Messi falleció en el Sanatorio Centro, una institución médica privada ubicada en Rosario, ciudad natal de la familia Messi y donde el padre del futbolista habría pasado sus últimos momentos.

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Comunicado del Sanatorio Centro sobre Jorge Messi / Redes sociales

¿Cómo era la relación de Lionel Messi con su papá, Jorge Messi?

El vínculo entre Jorge y Lionel Messi fue mucho más allá de una relación entre padre e hijo. Desde los primeros años de carrera de ‘La pulga’, Jorge estuvo a su lado como una de sus principales figuras de apoyo y también como su representante.

Fue él quien estuvo al frente de las gestiones necesarias para que Lionel pudiera recibir el tratamiento que necesitaba debido a su déficit de la hormona del crecimiento, una situación que marcó sus primeros años.

Aunque Jorge Messi no solía estar bajo los reflectores como su hijo, su papel en la trayectoria de Lionel siempre fue fundamental. Durante años se desempeñó como su representante y tuvo una participación importante en las decisiones relacionadas con la carrera profesional del astro argentino.

Hasta el momento, Lionel ni otros integrantes de la familia Messi han emitido una declaración tras la lamentable pérdida. Se espera que durante las próximas horas el futbolista o algún miembro de su familia comparta un mensaje para despedir a Jorge Messi.

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