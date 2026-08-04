Conductoras de Cuéntamelo, ya! Interrumpen programa EN VIVO para confirmar la muerte de entrañable actriz

El mundo del entretenimiento recibió una triste noticia este martes 4 de agosto, luego de que Cuéntamelo Ya! informara durante su transmisión sobre la muerte de una querida actriz que conquistó a los fans de Marvel con su participación en Spider-Man: No Way Home.

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¿Quién murió? Cuéntamelo Ya! Anuncia la muerte de una querida actriz

La emisión de Cuéntamelo Ya! de este 4 de agosto comenzó con información del espectáculo, pero poco después las conductoras hicieron una pausa para compartir una noticia que conmovió al medio artístico.

Fue Luciana Sismondi quien informó sobre la muerte de Mary Rivera, actriz reconocida por su participación en una de las películas más exitosas del universo cinematográfico de Marvel. Sin entrar en detalles sobre toda su trayectoria, la conductora confirmó el sensible fallecimiento.

“Cambiando de tono y de tema, el mundo del cine está de luto por el sensible fallecimiento de Mary Rivera”, expresó durante la transmisión. Más adelante agregó:

“La entrañable actriz que conquistó el corazón de los fans como la carismática abuelita de Ned en Spider-Man: No Way Home. Descanse en paz”. Luciana Sismondi

Tras la proyección de una de las escenas más recordadas de la actriz, la conductora Carmen Muñoz también se sumó a las condolencias y comentó: “Qué escena, que descanse en paz”.

La noticia rápidamente llamó la atención de los espectadores, quienes comenzaron a recordar el carisma de la actriz y el cariño que se ganó gracias a su breve pero memorable aparición en la exitosa producción protagonizada por Tom Holland.

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¿De qué murió Mary Rivera, la también actriz de Spider-Man: No Way Home?

De acuerdo con información difundida por diversos medios internacionales, Mary Rivera murió a los 82 años en Honolulu, Hawái, después de enfrentar complicaciones derivadas de un accidente cerebrovascular. Los reportes señalan que la actriz sufrió un derrame cerebral el pasado 15 de abril, situación que obligó a su hospitalización inmediata. A partir de ese momento su estado de salud se complicó considerablemente.

Según la información compartida por familiares, el episodio la dejó en coma y los especialistas informaron que las probabilidades de recuperación eran prácticamente nulas. Tras evaluar el diagnóstico médico, sus seres queridos tomaron una difícil decisión respecto a su tratamiento.

Finalmente, la actriz murió acompañada por su familia, que permaneció a su lado durante sus últimos momentos. Aunque el fallecimiento ocurrió meses atrás, fue hasta fechas recientes cuando la noticia fue confirmada públicamente, lo que generó una nueva ola de reacciones entre los fanáticos del cine.

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¿Quién fue Mary Rivera, la actriz que conquistó al público en Spider-Man?

Mary Rivera, cuyo nombre completo era Mary Egida Rivera, nació el 2 de junio de 1943 en Filipinas. Curiosamente, su llegada al cine no siguió el camino tradicional de muchas estrellas de Hollywood.

Antes de convertirse en actriz, dedicó buena parte de su vida a actividades comunitarias y religiosas. También trabajó como profesora y locutora de radio, desempeñando labores muy alejadas del mundo cinematográfico.

Su historia dio un giro inesperado cuando se enteró de un proceso de casting para encontrar a una mujer filipina que interpretara a un personaje dentro de una película de Marvel. Rivera decidió participar y terminó obteniendo el papel que cambiaría su vida.

Gracias a esa oportunidad logró aparecer en una producción vista por millones de personas alrededor del mundo, lo que la convirtió en una figura reconocida entre los seguidores de la franquicia.

¿Qué papel tuvo Mary Rivera en Spider-Man: No Way Home?

Uno de los aspectos más recordados de la carrera de Mary Rivera fue su participación en Spider-Man: No Way Home, película estrenada en 2021 que se convirtió en un fenómeno mundial de taquilla.

La actriz interpretó a Lola, la abuela de Ned Leeds, mejor amigo de Peter Parker. Aunque se trató de un personaje secundario, varias de sus escenas se volvieron especialmente populares entre los fanáticos debido a su espontaneidad y carisma.

Su breve aparición bastó para ganarse el cariño del público, especialmente por una secuencia que terminó convirtiéndose en una de las favoritas de los seguidores de la cinta. Esa conexión con la audiencia hizo que muchos espectadores la recordaran incluso años después del estreno.