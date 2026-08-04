Kate del Castillo exhibida por supuesto maltrato a excompañera de telenovela ¿tras bajarle al novio? |VIDEO

Una nueva polémica envuelve a Kate del Castillo, quien recientemente tuvo que lidiar con la crisis de salud de su papá, Eric del Castillo. Y es que una de sus excompañeras en la telenovela ‘Muchachitas’ la ventiló por presuntamente haberle hecho bullying durante las grabaciones y supuestamente haberla tratado mal años después. Te contamos lo que dijo.

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Cecilia Tijerina dice que Kate del Castillo la trató mal / Mezcalent

¿Quién es la actriz que señala a Kate del Castillo de presuntamente haberle hecho bullying?

En una entrevista reciente para ‘De primera mano’, Cecilia Tijerina, una de las protagonistas de ‘Muchachitas’, confesó su presunta mala experiencia durante las grabaciones del melodrama.

Según la actriz, el resto de las compañeras que estelarizaban el proyecto con ella la molestaban mucho. Incluso inventaban chismes entre sí y hasta se burlaban a sus espaldas: “Éramos amigas todas, pero después hablaban mal de Emma Laura y yo la defendía. Se me hacía mala onda que le hicieran bullying”, indicó.

Dijo que los problemas comenzaron después de que, al parecer, Tiaré Scanda ventilara que tenía un romance con una persona mayor: “Nadie más sabía. Le doy el beneficio de la duda, pero lo más seguro es que ella fue”, resaltó.

“Me hacían bullying todas. Decían cosas horribles de mí. Me enteré de muchas cosas que dijeron de mí, horribles. Yo estaba desconectada del medio y me dice gente del medio: ‘¿Qué crees que me dijo fulanita de ti?’ y yo dije: ‘¿Qué?’. Me hicieron mala fama en Televisa”. Cecilia Tijerina

Al preguntarle si ya había perdonado a sus excolegas, dijo que no. Señaló que “todas le caían mal”, principalmente Kate del Castillo, quien, supuestamente, la trató mal hace poco.

“Me caen muy mal porque han hablado cosas muy feas de mí. En la última premier de ‘La misma luna’, Kate fue muy grosera conmigo. Yo la iba a saludar. Me ve, me barre y se da la vuelta. Yo estaba con Itatí Cantoral. Itatí es mi testigo”.

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El presunto pleito entre Kate del Castillo y Cecilia Tijerina

Durante la entrevista, Cecilia Tijera contó la razón por la que presuntamente Kate del Castillo sigue “odiándola” pese a que pasaron décadas desde la grabación de ‘Muchachitas’.

“Yo creo que tiene rencor. Lo que pasa es que sí nos peleamos muy feo porque algo que dije con Matilde Obregón, que lo cortó, fue algo muy grave que hizo Kate. Ellas sabían que yo andaba con José Ángel. Ya todo mundo lo sabía y un día los cacho en el camión, en una posición muy comprometedora. Yo empecé a decirles groserías a los dos. Yo creo que eso se le quedó”, indicó.

Mencionó que, pese a que ella habría sido la afectada, el resto del elenco defendió a Kate. Ya no quiso hablar más del tema y simplemente concluyó el encuentro diciendo que ahora está enfocada en sus proyectos personales.

Kate del Castillo y Cecilia Tijerina trabajaron juntas en Muchachitas / Redes sociales

¿Quién es Cecilia Tijerina, la actriz que señaló a Kate del Castillo de presunto maltrato y de bajarle al novio?

Cecilia Tijerina es una actriz mexicana. Actualmente tiene 55 años y comenzó su carrera artística en la década de los 80. Su proyecto más recordado es el de ‘Muchachitas’, telenovela en la que interpretó a Mónica.

Se le ha visto en otras producciones como:

Tal como somos

Un mundo maravilloso

La fuerza del amor

La rosa de Guadalupe

Mujeres asesinas

Dimensiones ocultas

Se ha mantenido alejada del mundo artístico en los últimos años. No obstante, hace poco dijo que planeaba regresar con algunos proyectos independientes.

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