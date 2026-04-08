Kate del Castillo reaparece con ojeras y “cansada” frente a la Virgen de Guadalupe; ¿está mal de salud?

Kate del Castillo sorprendió al aparecer cansada y ojerosa mientras se encomienda a la Virgen de Guadalupe, luego de que confesó que estuvo al borde de la muerte, ¿qué le pasó a la actriz y protagonista de la Reina del sur? Te contamos todos los detalles.

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Kate del Castillo reaparece y su apariencia con ojeras y cansancio provoca reacciones. / Redes sociales

¿Kate del Castillo estuvo al borde de la muerte?

En una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Kate del Castillo dio a conocer que tuvo una experiencia cercana a la muerte durante una noche de buceo en Cancún, Quintana Roo.

“Una vez que estaba buceando de noche se me perdió mi compañero y estábamos entre los arrecifes en Cancún y se me perdió quien era el profesional; íbamos en pareja y se me perdió y solo escuchas tu voz y ves todo negro, me empecé a agitar y solo escuchas tu respiración. Era absolutamente negro y es una de las veces que he sentido que me puedo morir”, dijo la actriz de la telenovela La mentira.

Además, relató que pudo calmarse y respirar hasta que vio una pequeña luz que la ayudó a orientarse y salir del peligro.

“El miedo te puede ayudar a tranquilizarte, a pensar, tiene que haber una salida… pero ya estaba al borde, pensé que ahí me iba a quedar”, agregó.

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¡Llama la atención! Kate del Castillo reaparece con ojeras y cansancio. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Kate del Castillo que se mostró irreconocible?

Kate del Castillo publicó una historia en sus redes sociales, donde se le ve cansada y con las ojeras muy marcadas, lo que desató la preocupación de sus seguidores por su estado de salud, pues, incluso, la actriz mencionó que le prendió una veladora a la Virgen de Guadalupe.

Sin embargo, para dar tranquilidad a sus fans, la actriz reveló que todo se trata de una mudanza, pues se cambia de casa y este es el motivo de su cansancio.

“Estoy aquí con mi virgencita, ando bien ojerosa, es que nos vamos a cambiar de casa y le puse una veladora a la virgencita, no hemos parado, estamos viviendo entre cajas y necesito la ayuda de la virgencita para que salga todo bien. Estoy agotada, miren, lleno de cajas estoy, así estoy viviendo, ojerosa, ni modo”, dijo Kate del Castillo en sus redes sociales.

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Kate del Castillo reaparece con ojeras y su apariencia genera comentarios. / Redes sociales

¿Quién es Kate del Castillo?

Kate del Castillo es una actriz mexicana nacida el 23 de octubre de 1972 en la Ciudad de México. Inició su carrera a temprana edad y logró proyección en televisión a los 19 años, cuando protagonizó la telenovela Muchachitas en 1991, producción con la que se dio a conocer ante el público.

A lo largo de la década de los noventa y principios de los dos mil, participó en distintas telenovelas como Alguna vez tendremos alas, La mentira, Ramona y Bajo la misma piel, consolidando su trayectoria en la televisión en América Latina. En 2011 interpretó a Teresa Mendoza en La reina del sur, personaje con el que alcanzó reconocimiento internacional.

Además de su trabajo en televisión, ha participado en cine y plataformas digitales. En 2007 protagonizó la película La misma Luna y posteriormente formó parte de producciones como No Good Deed, Los 33, El Chicano y Bad Boys for Life. En 2017 encabezó la serie Ingobernable, donde interpretó a una primera dama, ampliando su presencia en proyectos internacionales.

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