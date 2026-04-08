Azela Robinson preocupa por su estado de salud; revela que padece terrible trastorno y ¡no puede salir de casa!

Azela Robinson, reconocida actriz y villana de telenovelas, dio a conocer que padece un terrible trastorno que no le permite hacer cosas, ¿qué le pasó? Te contamos todos los detalles sobre su estado de salud.

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Azela Robinson habla del trastorno que padece y cómo afecta su vida diaria. / Redes sociales

¿Qué dijo Azela Robinson sobre su dificultad para asistir a eventos?

En entrevista con Matilde Obregón, Azela Robinson reveló que, debido al trastorno que padece, no la ven en alfombras ni en eventos relacionados con las producciones en las que trabaja, además, consideró que las declaraciones que se dan en este tipo de eventos siempre las sacan de contexto.

“Las alfombras en particular, no me gusta todo el el el show. El show me choca, en las entrevistas normalmente preguntan por estupidez, terminas tú mal porque lo que digas en edición te ponen peor, todo es tan falso. Me gusta actuar y de salir no me gusta mucho salir”, dijo la actriz de telenovelas como Contra viento y marea, El manantial y Yo no creo en los hombres.

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¡Así vive ahora! Azela Robinson confiesa el trastorno que padece y que no la deja salir como antes. / Redes sociales

¿Qué trastorno padece Azela Robinson?

Azela Robinson padece agorafobia, un trastorno que, según MedlinePlus, consiste en un miedo y ansiedad intensos a lugares de los que es difícil escapar o no se cuenta con ayuda, generalmente suele involucrar el miedo a las muiltitudes, puentes o estar solo en espacios exteriores. Algunas veces se presenta cuando una persona tiene un ataque de pánico y comienza a tener temor de situaciones que podrían generar otro ataque.

Cuando una persona tiene agorafobia suele evitar lugares o situaciones en sitios públicos porque no se siente segura y el miedo incrementa cuando la situación es en lugares muy concurridos.

“Tengo agorafobia, mi amor. la palabra en latín es fobia, los lugares abiertos, pero más que eso es en lo que nos hemos convertido, ya tomar el coche es es un estrés porque si no está un montachoques, está una señora en tercera fila, si no está el camión en donde no debe y todo el mundo se grita”. Azela Robinson.

Además, Robinson dijo que está en una edad donde empieza a resistirse ante sus defectos y “me estoy volviendo muy intolerante. Creo que es de las pocas ventajas que tiene este edad”.

Lo anterior encendió las alarmas entre sus seguidores, debido a las dificultades que sufre la actriz y su estado de salud. No obstante, algunos señalaron que es un trastorno cotidiano en las personas y no es motivo de preocupación,

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Azela Robinson revela el trastorno que padece y que ha limitado su vida. / Redes sociales

¿Quién es Azela Robinson?

Azela Robinson es una actriz británico-mexicana nacida el 26 de agosto de 1965 en Londres, Reino Unido. Es hija de madre mexicana y padre británico, y realizó su formación profesional como actriz en la Bristol Old Vic Theatre School, además de continuar sus estudios en el National Theatre de Londres. Posteriormente se trasladó a la Ciudad de México, donde desarrolló la mayor parte de su trayectoria artística.

Inició su carrera en el cine a principios de la década de los noventa con participaciones en diversas producciones, entre ellas Traficantes del vicio, y durante ese periodo trabajó en múltiples películas de géneros como acción y comedia. Con el paso del tiempo, su actividad se enfocó principalmente en la televisión, medio en el que debutó en un episodio de La hora marcada en 1990.

En televisión consolidó su trayectoria con participaciones en telenovelas como Cañaveral de pasiones, La usurpadora, El manantial y Llena de amor, entre otras producciones. Además de su trabajo como actriz, también ha participado en teatro y, en años recientes, incursionó como directora de escena en televisión.

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