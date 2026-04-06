Actriz mexicana de ‘A que no me dejas’ y ‘Doménica Montero’ anuncia compromiso con famoso piloto: ¿Quién es?

Una famosa actriz mexicana, conocida por su participación en A que no me dejas y Doménica Montero, anunció recientemente su compromiso con un piloto, quien le hizo la propuesta de una peculiar manera. La reacción de fans y colegas no se hizo esperar. Te decimos de quién se trata.

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¿Qué actriz mexicana anunció su compromiso con un famoso piloto?

Daniela Cordero, actriz mexicana que ha participado en diversas telenovelas, sorprendió a sus seguidores al anunciar su compromiso matrimonial con el piloto mexicano Memo Rojas.

La noticia fue compartida a través de redes sociales, donde la intérprete publicó un romántico video que capturó el momento exacto de la propuesta.

Varios colegas y famosos del medio celebraron la noticia en comentarios, aquí algunos de ellos:



Grettell Valdéz: “ Wow felicidades a los dos ”, escribió.

”, escribió. Ximena Herrera: “ Muero de amor!!! Mil felicidades! ”, compartió la actriz.

”, compartió la actriz. Fer Urquiza: “ Bravo, abrazote! ”, comentó el piloto mexicano.

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Daniela Cordero, actriz mexicana / IG: danycorderoo

¿Cómo fue la propuesta de matrimonio del piloto Memo Rojas a la actriz Daniela Cordero?

El compromiso se consumó durante sus más recientes vacaciones, en un escenario invernal que sirvió como escenario para la ocasión. En el video compartido por Cordero, se observa a Memo Rojas sosteniendo un letrero con el siguiente mensaje:

Pollo, no te vayas a caer... ¿te quieres casar conmigo? Memo Rojas

Momentos después, el piloto se arrodilla para hacer la tradicional pregunta mientras sostiene el anillo de compromiso. Sin embargo, lo que hizo peculiar la escena fue un pequeño incidente: la actriz resbaló sobre la nieve, provocando risas entre ambos.

Dany Cordero compartió el vídeo en su cuenta oficial de Instagram con un “ ¡Obvio si! ”, confirmando el compromiso entre ambos.

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¿Quiénes son Daniela Cordero y Memo Rojas, pareja que anunció su compromiso?

Daniela Cordero es una actriz mexicana que ha aparecido en telenovelas nacionales desde hace casi 10 años. Su primer trabajo en un melodrama fue en A que no me dejas, durante el 2015 y 2016.

Recientemente volvió las series con Perdona nuestros pecados en 2023, y Doménica Montero el año pasado.

Por otro parte, Memo Rojas es un reconocido piloto mexicano que es parte de una familia de tradición automovilística. Su padre, también estuvo vinculado a las carreras.

Memo ha formado parte de categorías del automovilismo como la Grand-Am Rolex sports car series y el IMSA WeatherTech sportscar championship.

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