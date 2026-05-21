Mar Contreras reaparece ‘demacrada’ y revela que enfrenta problemas de salud: “Espero no surja algún imprevisto”

Mar Contreras dio a conocer que nuevamente enfrenta graves problemas de salud, ¿qué le pasó y cuál es el estado de salud de la exparticipante de la tercera temporada de La casa de los famosos México 2025? Te contamos los detalles.

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La actriz Mar Contreras enfrenta problemas de salud. / Foto: Redes sociales

¿Qué le pasó a Mar Contreras y por qué está mal de salud?

La salud de Mar Contreras llamó la atención luego de que la actriz revelara que atraviesa por un cuadro de gastroenteritis, una afección que afecta el estómago y los intestinos. A través de sus redes sociales, la también cantante compartió con sus seguidores detalles sobre el malestar físico que enfrenta actualmente.

De acuerdo con Medline Plus, la gastroenteritis es una inflamación del revestimiento del estómago y los intestinos. Entre sus principales síntomas se encuentran el vómito y la diarrea, aunque también puede provocar deshidratación o complicaciones mayores en algunos casos. Generalmente no suele ser grave en personas sanas, pero requiere cuidados y atención para evitar que los síntomas empeoren.

Según la información médica, la gastroenteritis puede ser causada por virus, bacterias, parásitos, productos químicos o incluso reacciones a ciertos medicamentos y alimentos.

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Mar Contreras explica qué tiene y da detalles sobre su estado de salud. / Foto: Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Mar Contreras?

Mar Contreras compartió que atravesó por un cuadro de gastroenteritis que le provocó fiebre cercana a los 40 grados, inflamación y diarrea.

La actriz dio a conocer cómo ha vivido estos días mientras intenta mantenerse activa en medio de la recuperación y su estado de salud se reporta como estable.

A través de sus redes sociales, Mar Contreras contó que incluso tuvo que continuar con algunas actividades cotidianas y recientemente se animó a salir para llevar al entrenamiento de futbol a uno de sus hijos.

Además, expresó que espera no presentar alguna complicación relacionada con el problema gastrointestinal que enfrenta.

“Esta es la cara de una madre con gastroenteritis, fiebre casi 40 grados, inflamación y diarrea desde el domingo y ha tenido que ir a chambear, hoy me animé a salir y llevar al entrenamiento de fut al arroyito mayor. Hasta aquí mi reporte Joaquín. PD: espero no surja algún imprevisto gastrointestinal”, escribió Mar Contreras.

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Mar Contreras reveló que está enferma. / Redes sociales

¿Quién es Mar Contreras?

Mar Contreras nació el 8 de febrero de 1981 en Culiacán, Sinaloa, y comenzó su camino en el medio artístico en 2002, cuando participó en el reality Operación Triunfo México. Tras su paso por el programa, formó parte del grupo Solo 5, proyecto con el que también lanzó material musical antes de enfocarse de lleno en la actuación.

Su debut en las telenovelas llegó con Muchachitas como tú, producción que marcó el inicio de una trayectoria constante en la televisión mexicana. Desde entonces, ha formado parte de títulos como Tormenta en el paraíso, Mar de amor, Teresa, La que no podía amar y Cabo, además de participar en cine y teatro musical.

En el terreno personal, Mar Contreras está casada desde 2011 con el empresario Julio Aguilar, con quien tiene dos hijos. A lo largo de los años, la actriz ha mantenido una carrera enfocada principalmente en sus proyectos dentro de la música, la televisión y el escenario.

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