¿Angelique Boyer vive con un trastorno? La actriz se sincera sobre el costo del éxito de sus proyectos

Angelique Boyer es una de las actrices más consolidadas en la industria del entretenimiento en México. Recientemente vivió su debut en la pantalla grande junto a Bárbara de Regil y también concluyó con su éxito su participación en Doménica Montero.

Además de su talento para darle vida a diferentes personajes, su cercanía con el público al hablar abiertamente sobre temas personales la ha llevado a ser una de las artistas más queridas, pese a no ser originaria de México.

La actriz reconoció ser una persona ansiosa. / Instagram: @angeliqueboyer /

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¿Cómo enfrenta Angelique Boyer la ansiedad?

En una reciente entrevista, Angelique Boyer se sinceró sobre el sentimiento que suele acompañarla durante sus proyectos, pero no es un impedimento para lograr el éxito. De acuerdo con la actriz, sufre de ansiedad, pero ha aprendido a convivir de cerca con ella y no dejar que interceda en su vida profesional.

“Soy una persona que sufre de ansiedad, imagínate. Soy actriz, trabajo con mis emociones, por supuesto que las traigo a flor de piel, tengo mi carácter, trato de ser buena persona todos los días, pero también soy explosiva, soy humana y me encanta reconocer mis errores, aprender de ellos y no juzgar, creo que ese es el camino”. Angelique Boyer

En otra entrevista aseguró que desde su llegada a los 30 se siente increíble, pues pudo notar varios cambios en su manera de ver la vida: “Creo que uno logra controlarse en emociones, en más aspectos de la vida. También uno ya no corre tanto”, enfatizó.

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¿Qué es la ansiedad que padece Angelique Boyer y cuándo se puede volver un trastorno?

De acuerdo con la Secretaría de Salud de México y la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), la ansiedad, emoción que acompaña a Angelique Boyer en sus proyetos, se define como una emoción natural que se activa cuando el organismo percibe una sensación de amenaza o peligro.

Pese a que se describe como una emoción temporal, puede convertirse en un trastorno cuando la tensión es crónica y las preocupaciones aparecen con frecuencia, según describe la Organización Mundial de la Salud (OMS).

A raíz de la ansiedad, se pueden generar otros trastornos como pánico o ansiedad social, y en algunos casos se pueden desarrollar algunas fobias específicas. En cualquiera de los casos, es importante acudir con un especialista al detectar que el nerviosismo, la preocupación y los miedos irracionales aparecen con frecuencia.

Angelique Boyer dijo ser una persona ansiosa al presentar Doménica Montero. / Instagram: @angeliqueboyer

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¿Quién es Angelique Boyer y cuáles son las telenovelas que ha protagonizado?

Angelique Monique Paulette Boyer Rousseau , mejor conocida como Angelique Boyer

, mejor conocida como Llegó a México cuando solo tenía 2 años, por lo que toda su formación artística ocurrió en el país.

Su salto a la fama ocurrió en Rebelde , proyecto que le abrió las puertas para nuevas producciones que la llevaron a consolidarse como una de las actrices más reconocidas del país.

, proyecto que le abrió las puertas para nuevas producciones que la llevaron a consolidarse como una de las actrices más reconocidas del país. Con una trayectoria de más de 20 años, ha protagonizado éxitos como Teresa, Lo que la vida me robó, Tres veces Ana, Amar a muerte, entre otros.

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Así lo dijo Angelique Boyer: