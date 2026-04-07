Bárbara de Regil se suma a Supernova Génesis: ¿peleará en el ring? Esto se sabe sobre su participación

¡La cosa se puso intensa! Bárbara de Regil vuelve a dar de qué hablar tras confirmar que formará parte de Supernova Génesis, el evento de boxeo más comentado del año. Fitness, disciplina y misterio rodean su participación, porque aunque ya está confirmada, aún no queda claro si se enfrentará a alguien o si su aparición será totalmente inesperada. Y como era de esperarse, las apuestas y teorías ya comenzaron.

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¿Qué hará Bárbara de Regil en Supernova Génesis y por qué causa tanta expectativa?

La confirmación de Bárbara de Regil en Supernova Génesis encendió las redes sociales de inmediato. La actriz mexicana, conocida por su disciplina física y estilo de vida fitness, fue anunciada oficialmente como parte de la segunda edición de este espectáculo que mezcla boxeo, entretenimiento y celebridades, programado para el domingo 26 de abril de 2026.

Lo que más llamó la atención no es solo su nombre en el cartel, sino el misterio que rodea su participación. A diferencia de otros influencers y figuras públicas, no se anunció ninguna contrincante para Bárbara al momento de revelar su incorporación. Esto despertó múltiples especulaciones entre sus seguidores y el público del evento pues se sabe que Bárbara no canta y subir a actuar no es el giro del evento entonces: ¿subirá realmente al ring? ¿Será un combate profesional, una exhibición o una intervención especial?

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¿Bárbara de Regil podría pelear en Supernova Génesis? Esta es la preparación física que tiene para subir al ring

Hablar de Bárbara de Regil y el boxeo no suena descabellado. La actriz de 38 años ha contado varias veces que, para algunos de sus personajes, se ha sometido a entrenamientos bastante rudos, muy lejos de una rutina básica de gimnasio.

En su preparación física hay de todo: jiu-jitsu, kickboxing, artes marciales mixtas (MMA) y taekwondo, disciplinas que requieren fuerza, resistencia y mucha disciplina mental. Por eso, muchos creen que si llegara a subir al ring, no sería algo improvisado ni solo para la foto.

Además, Bárbara siempre ha proyectado una imagen ligada al ejercicio, la constancia y los retos personales. Le gusta exigirse y salir de su zona de confort, algo que encaja perfecto con el espíritu de Supernova Génesis, donde las figuras públicas se enfrentan a desafíos fuera de lo común. Aunque aún no hay pelea confirmada, su preparación hace pensar que su participación podría ir mucho más allá de una simple aparición.

¿Quiénes pelean y qué artistas estarán en Supernova Génesis?

Además de la participación de Bárbara de Regil, Supernova Génesis llega con una cartelera cargada de combates y talento musical. La pelea estelar enfrentará a la mexicana Alana Flores contra la argentina Flor Vigna, en un duelo pactado a cuatro rounds, tras la baja de Samadhi Zendejas.

Otros enfrentamientos que prometen tensión y espectáculo son:



Mario Bautista vs. Aarón Mercury, quienes pelearán sin careta bajo la condición de cumplir con el peso de 69 kg.

Lupita Villalobos vs. Kim Shantal.

El Abraham vs. Nando, uno de los combates más esperados por la rivalidad previa.

Víctor Ordóñez “Lonche” vs. Guillermo Peña “Willito”.

Milica vs. Ari Geli.

En cuanto a la música, Ozuna fue confirmado como uno de los artistas invitados, acompañado por Víctor Mendivil, Clarín León y Óscar Maydón, quienes se encargarán de poner ambiente entre pelea y pelea. La conducción estará a cargo del influencer Berth, con el toque de comedia de Ricardo Pérez y Slobotzky, integrantes de La Cotorrisa.

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¿Dónde y cuándo ver Supernova Génesis EN VIVO?

El evento Supernova Génesis se llevará a cabo el domingo 26 de abril de 2026, a partir de las 17:00 horas, en la Arena Ciudad de México. Los boletos están disponibles a través de Superboletos, con precios que van desde $753 hasta $10,968 pesos.

Para quienes prefieran verlo desde casa, Supernova Génesis será transmitido en vivo por Netflix, incluyendo no solo las peleas, sino también los conciertos y momentos especiales que acompañarán toda la función.