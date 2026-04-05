Mario Bautista lanza dardos contra Aarón Mercury y calienta la pelea rumbo a Supernova: Génesis ¡Lo minimiza!

Los dimes y diretes entre Mario Bautista y Aarón Mercury continúan rumbo a Supernova Strikers: Genesis 2026, donde protagonizarán una de las peleas más esperadas de box, ¿el cantante minimizó al influencer?, ¿qué pasó entre los influencers? Te contamos todos los detalles de la rivalidad.

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Mario Bautista y Aarón Mercury han dicho varios comentarios polémicos. / Redes sociales

¿Cuándo es Supernova: Génesis 2026?

El 26 de abril a las 17:00 horas en la Arena CDMX se llevará a cabo Supernova: Génesis, una noche en la que el mundo del boxeo, música y el mundo digital se unen para crear una experiencia completa con “nuevas peleas, rivalidades y celebridades que llegan al ring para demostrar por qué Supernova se convirtió en un fenómeno mundial. Cada combate, cada entrada y cada momento está diseñado para sorprender, encender al público y quedarse en tu memoria”.

“Con una producción monumental, visuales impactantes, música en vivo y una atmósfera que solo Supernova puede generar, esta nueva edición llevará el show a un nivel completamente nuevo.Esta edición contará con 6 combates, además de presentaciones musicales en vivo y segmentos especiales que forman parte de la experiencia Supernova”, dice la página oficial del evento.

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Mario Bautista arremete contra Aarón Mercury rumbo a Supernova Génesis ¡Se le fue con todo! ¿No lo ve como rival? / Redes sociales

¿Qué dijo Mario Bautista de Aarón Mercury, su rival en el Supernova?

Durante un encuentro con medios, Mario Bautista destacó estar emocionado por su pelea contra Aarón Mercury en Supernova: Génesis 2026, no obstante, no dejó pasar la oportunidad de tirarle al influencer.

“Estoy emocionado por por la pelea que se viene bien, la verdad que, pero me lo estoy tomando más relax porque es contra Aarón Mercury, su preparación, me parece interesante. Yo creo que va a estar buena la pelea y nosotros vamos ahí a darlo todo, los dos estamos conectados a ese canal y eso es lo importante”. Mario Bautista.

Además, dijo que aunque Aarón Mercury tiene el cuerpo tonificado y marcado, eso puede jugarle en contra: “Te quita agilidad, te resta movimiento y vamos a ver qué tal ágil es y qué tantos movimientos tiene”. Y recordó cuando derrotó a Westcol en La gran lucha de Supernova en 2025, desde aquel momento no para de entrenar.

“Sí puede tener buen golpe (Aarón Mercury), pero pues es parte del box. Al final del día uno cuando hace sparring se da cuenta, lo veo así y también por eso estoy más tranquilo porque yo seguí entrenando después de Supernova porque me encantó el box, aparte me lo disfruto, o sea, sea lo que sea, yo me voy a ir ese día a disfrutar, a pasármela increíble en ese ring”, destacó Bautista.

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¡Explota la rivalidad! Mario Bautista despotrica contra Aarón Mercury. / Redes sociales

¿Cuáles son las peleas de Supernova: Génesis 2026?

Además del esperado combate entre Mario Bautista y Aarón Mercury, habrá influencers como Lupita Villalobos y Alana Flores que se subirán al ring. Aquí te dejamos las peleas:



Alana Flores vs. Flor Vigna.

Milica vs. Ari Geli

Lupita Villalobos vs. Kim Shantal

El Abraham vs. Nando Wee

Lonche de Huevito vs. Willito.

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